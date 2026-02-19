Brie Larson protagonista di Skeletons, horror prodotto da J.J. Abrams

Il nuovo film horror con mostri di Brie Larson e J.J. Abrams ha ottenuto un contratto milionario e un titolo ufficiale prima dell’inizio delle riprese. Secondo Deadline, il nuovo film horror si intitolerà Skeletons, avrà Larson come protagonista e sarà prodotto da Abrams. Il rapporto rivela che la Sony Pictures sta finalizzando l’acquisto per un accordo di distribuzione mondiale, del valore di circa 25 milioni di dollari. La società ha battuto altri studi che contendevano i diritti di distribuzione nazionale. Le riprese di Skeletons inizieranno quest’estate.

Basato su un racconto breve di Philip Fracassi, Skeletons racconta la storia di un ragazzino che scopre che i suoi genitori nascondono un pericoloso segreto su sua madre, interpretata da Larson. Il figlio e il padre nella storia devono ancora essere scelti. JT Mollner, noto soprattutto per il suo adattamento di The Long Walk, sarà il regista, mentre Brian Duffield, autore della sceneggiatura del film di sopravvivenza Whalefall, di prossima uscita, sarà lo sceneggiatore.

Il film, che prima di cambiare titolo in Skeletons si chiamava Fail-Safe, è prodotto dalla Bad Robot Productions di Abrams, insieme a Infrared e Assemble Media. Accanto ad Abrams, alla produzione partecipano Drew Simon, Jon Cohen e Jack Heller, mentre Larson, Fracassi, Caitlin de Lisser-Ellen e Brian Duffield sono i produttori esecutivi.

Gli ultimi film e programmi televisivi di Brie Larson hanno avuto grande risonanza, dalla sua recente apparizione come Francie Fak nella quarta stagione di The Bear, al ruolo di doppiatrice di Rosalina nel film di prossima uscita Super Mario Galaxy – Il film. Oltre all’adattamento del videogioco e a Skeletons, il suo altro ruolo imminente è quello di protagonista nel film commedia Close Personal Friends.

Per quanto riguarda Abrams, negli ultimi anni ha lavorato come produttore in vari progetti, gli ultimi dei quali sono The Blue Angels e Elizabeth Taylor: The Lost Tapes, entrambi del 2024. Tra i suoi prossimi film figurano la produzione del film di fantascienza Flowervale Street, con Anne Hathaway ed Ewan McGregor, e la sceneggiatura e la regia del film di fantascienza fantasy The Great Beyond con Glen Powell e Jenna Ortega.

Per quanto riguarda Skeletons, l’alto prezzo pagato dalla Sony per i diritti del film dimostra la grande fiducia riposta nel progetto. Non solo i nomi di Brie Larson e Abrams sono una grande attrazione, ma il film stesso offre una dinamica familiare coinvolgente che sarà impressa nelle trappole di un film sulle creature. I dettagli esatti rimangono poco chiari, ma il personaggio di Larson sarà al centro della trama.