Sonic 4: trovata la doppiatrice di Amy Rose!

Di Gianmaria Cataldo

Sonic 4 della Paramount Pictures ha trovato la sua Amy Rose. Come si ricorderà, il terzo film della serie uscito nel 2024 (qui la recensione) e incentrato sull’introduzione di Shadow the Hedgehog, presenta una scena a metà dei titoli di coda che anticipa il ruolo di Amy Rose nel prossimo sequel. In questa scena, Sonic viene inseguito da un esercito di Metal Sonic, quando improvvisamente appare Amy Rose e lo salva. Tuttavia, lei non parla in questa scena, dunque non si sapeva chi avrebbe doppiato il personaggio. Ora, però, è arrivata anche questa notizia.

Mercoledì The Hollywood Reporter ha infatti rivelato che Kristen Bell si unirà al cast stellare e darà la voce ad Amy Rose nel prossimo capitolo della serie di film tratti dal videogioco Sega. L’adattamento cinematografico delle avventure di Sonic e dei suoi amici vede anche la partecipazione di Idris Elba, James Marsden e Jim Carrey; si prevede che la maggior parte del cast tornerà, insieme a Jeff Fowler, il regista dei primi tre film.

Bell è perfettamente in grado di interpretare questo ruolo, grazie alla sua esperienza di doppiatrice nell’amata serie Frozen, in cui offre una performance vivace ed emozionante nei panni della principessa Anna. La star nominata agli Emmy ha inoltre prestato la sua voce a molti altri progetti di animazione, mentre è anche nota per i suoi ruoli in The Good Place e Veronica Mars, e recentemente ha riscosso un ulteriore successo con Nobody Wants This.

