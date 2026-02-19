Spider-Man: Brand New Day, una promo art alimenta le teorie sui Sinistri Sei

All’inizio di questa settimana, alcune immagini promozionali, che sono state poi rimosse, hanno scatenato discussioni su Tarantola, Boomerang e Scorpion e sui loro potenziali ruoli nell’attesissimo film MCU, Spider-Man: Brand New Day. Sebbene la validità delle immagini non sia stata confermata ufficialmente, la presenza di questi iconici supercattivi ha portato i fan a credere che il film potrebbe riunire una nuova versione dei Sinistri Sei.

I Sinistri Sei erano una squadra di cattivi originariamente creata dal Dottor Octopus nel tentativo di sconfiggere Spider-Man. Il gruppo originale comprendeva Doc Ock, Avvoltoio, Electro, Kraven il Cacciatore, Mysterio e Sandman. Anche se i tre cattivi presenti nel banner trapelato non facevano parte della formazione originale, la squadra era nota per cambiare continuamente i suoi membri. Quindi, una versione alternativa dei Sinistri Sei per Spider-Man: Brand New Day non sarebbe poi così sorprendente.

Dopo la fuga di notizie, i fan si sono precipitati su Reddit per elaborare teorie sulla possibilità che ci fosse un nuovo gruppo di villain e su cosa avrebbe significato per l’MCU. La maggior parte degli utenti sarebbe entusiasta dell’introduzione della squadra in Spider-Man: Brand New Day. Molti hanno infatti affermato che uno scontro tra Peter Parker e il gruppo sarebbe perfetto per il film in uscita e per il futuro del franchise in generale. Al momento, tuttavia, non resta che attendere novità a riguardo.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa in rete, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.