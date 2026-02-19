Spider-Man: Brand New Day, una promo art alimenta le teorie sui Sinistri Sei

All’inizio di questa settimana, alcune immagini promozionali, che sono state poi rimosse, hanno scatenato discussioni su Tarantola, Boomerang e Scorpion e sui loro potenziali ruoli nell’attesissimo film MCU, Spider-Man: Brand New Day. Sebbene la validità delle immagini non sia stata confermata ufficialmente, la presenza di questi iconici supercattivi ha portato i fan a credere che il film potrebbe riunire una nuova versione dei Sinistri Sei.
I Sinistri Sei erano una squadra di cattivi originariamente creata dal Dottor Octopus nel tentativo di sconfiggere Spider-Man. Il gruppo originale comprendeva Doc Ock, Avvoltoio, Electro, Kraven il Cacciatore, Mysterio e Sandman. Anche se i tre cattivi presenti nel banner trapelato non facevano parte della formazione originale, la squadra era nota per cambiare continuamente i suoi membri. Quindi, una versione alternativa dei Sinistri Sei per Spider-Man: Brand New Day non sarebbe poi così sorprendente.
Dopo la fuga di notizie, i fan si sono precipitati su Reddit per elaborare teorie sulla possibilità che ci fosse un nuovo gruppo di villain e su cosa avrebbe significato per l’MCU. La maggior parte degli utenti sarebbe entusiasta dell’introduzione della squadra in Spider-Man: Brand New Day. Molti hanno infatti affermato che uno scontro tra Peter Parker e il gruppo sarebbe perfetto per il film in uscita e per il futuro del franchise in generale. Al momento, tuttavia, non resta che attendere novità a riguardo.
Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day
Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa in rete, anche se non è chiaro quanto sia accurata.
Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.
L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.
Di certo c’è che il film condivide il titolo con un’epoca narrativa controversa, che ha visto la Marvel Comics dare all’arrampicamuri un nuovo inizio, ponendo però fine al suo matrimonio con Mary Jane Watson e rendendo di nuovo segreta la sua identità. In quel periodo ha dovuto affrontare molti nuovi sinistri nemici ed era circondato da un cast di supporto rinnovato, tra cui un resuscitato Harry Osborn.
Il film è stato recentemente posticipato di una settimana dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà il film da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland guida un cast che include anche Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal. Michael Mando è stato confermato mentre per ora è solo un rumors il coinvolgimento di Charlie Cox.
Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.