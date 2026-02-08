Spider-Man: Brand New Day riceve una recensione entusiasta dal boss di Sony

Dopo una lunga assenza dal Marvel Cinematic Universe, lo Spider-Man di Tom Holland è pronto a tornare quest’estate con Spider-Man: Brand New Day. Il film segna il rientro ufficiale di Peter Parker nella Fase 6 del MCU, proprio mentre la saga si avvicina ai prossimi capitoli degli Avengers. E, a giudicare dalle prime reazioni interne, l’attesa potrebbe essere ampiamente ripagata.

In un’intervista rilasciata a Variety, il CEO di Sony Pictures, Tom Rothman, ha espresso un entusiasmo fuori dal comune per il progetto, nonostante non abbia ancora visto un montaggio completo del film, le cui riprese principali si sono concluse a dicembre 2025.

Le parole di Tom Rothman: “Uno Spider-Man sorprendente e straordinario”

Rothman ha chiarito di aver visionato tutti i dailies, dichiarando che Brand New Day sarà “uno dei film più sorprendenti e riusciti”, non solo come capitolo Marvel ma come film in senso assoluto. Un plauso particolare è stato rivolto al regista Destin Daniel Cretton, già apprezzato per Shang-Chi, che secondo Rothman avrebbe svolto “un lavoro tremendo, davvero eccezionale”.

Interrogato sulla possibilità che questo possa essere l’ultimo film di Holland nei panni dell’Uomo Ragno, il CEO di Sony ha glissato con una battuta: “La prossima volta che sentite Tom, chiedetelo a lui!”. Al momento, infatti, non ci sono indicazioni ufficiali che Brand New Day rappresenti l’addio definitivo dell’attore al personaggio.

Misteri, ritorni e il ruolo chiave nella Fase 6

La trama di Spider-Man: Brand New Day resta avvolta nel massimo riserbo. Tra i punti interrogativi più discussi ci sono il ruolo di Sadie Sink, il coinvolgimento di Hulk e Punisher e il modo in cui queste presenze si inseriranno nell’arco narrativo complessivo. Il film avrà inoltre un peso strategico importante: sarà l’ultimo standalone del MCU prima di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Il cast includerà anche Michael Mando, di ritorno nei panni di Mac Gargan alias Scorpion, e Marvin Jones III, al debutto nel MCU come Lonnie Lincoln/Tombstone, personaggio che aveva già doppiato in Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Con l’entusiasmo dichiarato dai vertici Sony e un livello di segretezza così alto, Spider-Man: Brand New Day si candida a essere uno dei film Marvel più attesi e potenzialmente sorprendenti degli ultimi anni.