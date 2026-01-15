HomeSerie TvNews

Anne Hathaway protagonista della nuova serie Paramount+ Fear Not

Anne Hathaway 2024
Anne Hathaway alla premiere di “The Idea Of You” di Prime Video. Debutto newyorkese al Jazz at Lincoln Center — Foto di thenews2.com Via Depositphotos

Anne Hathaway torna protagonista sul piccolo schermo con Fear Not, nuova serie drama in sviluppo per Paramount+. Il progetto segna un altro importante passo nel percorso televisivo dell’attrice premio Oscar, sempre più attratta da storie seriali complesse e personaggi femminili stratificati.

La serie è attualmente in fase di sviluppo e vede Hathaway coinvolta non solo come interprete principale, ma anche come produttrice esecutiva, confermando il suo crescente ruolo creativo dietro le quinte. Fear Not si presenta come un drama psicologico contemporaneo, incentrato su dinamiche di potere, identità e paura, temi sempre più centrali nella serialità premium.

Cosa sappiamo di Fear Not e del ruolo di Anne Hathaway

Anne Hathaway 2022
L’attrice americana Anne Hathaway con i tacchi Aquazzura e i gioielli Bulgari arriva alla prima mondiale di “WeCrashed” di Apple TV + tenutasi all’Academy Museum of Motion Pictures il 17 marzo 2022 a Los Angeles, California, Stati Uniti. — Foto di imagepressagency – Via DepositPhotos

Al momento i dettagli sulla trama restano volutamente riservati, ma Fear Not viene descritta come una serie ad alta tensione emotiva, con una forte attenzione alla dimensione interiore dei personaggi. Anne Hathaway interpreterà una figura centrale della storia, alle prese con scelte difficili e conseguenze imprevedibili, in un racconto che promette di muoversi tra introspezione psicologica e conflitti esterni.

Il progetto rientra nella strategia di Paramount+ di rafforzare il proprio catalogo con produzioni originali guidate da grandi nomi del cinema, capaci di attrarre pubblico globale e prestigio critico. Negli ultimi anni, Hathaway ha alternato ruoli cinematografici a incursioni televisive mirate, dimostrando particolare interesse per storie più intime e meno convenzionali.

Fear Not si inserisce inoltre in una tendenza sempre più evidente: le star hollywoodiane scelgono la serialità per esplorare archi narrativi lunghi e complessi, difficilmente condensabili in un singolo film. Per Hathaway, si tratta di un ulteriore tassello in una carriera che negli ultimi anni ha privilegiato progetti selezionati, spesso guidati da una forte visione autoriale.

Non è stata ancora annunciata una data di uscita né il resto del cast, ma l’annuncio ha già acceso l’interesse degli addetti ai lavori. Con Anne Hathaway al centro e il supporto produttivo di Paramount+, Fear Not si candida a diventare uno dei drama più attesi delle prossime stagioni televisive.

