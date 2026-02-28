Zack Snyder rivela i piani per Man of Steel 2, compreso il villain di Superman che approderà nella DCU

Man of Steel 2 era quasi diventato realtà durante l’era DC di Zack Snyder. Durante la sua intervista al podcast Happy, Sad, Confused, a Snyder è stato chiesto se ci fossero mai stati piani ufficiali per un sequel del film prima dello sviluppo di Batman v Superman: Dawn of Justice. Il regista della DCEU ha confermato che era stato effettivamente preso in considerazione un altro sequel, affermando: “Assolutamente sì. Il mio piano era quello di avere una sorta di linea temporale consolidata da cui poterci diramare e realizzare questo film su Brainiac che avrebbe avuto un concept simile a quello di Superman/Brainiac“.

Tuttavia, alla fine, Batman v Superman: Dawn of Justice è andato avanti, portando Ben Affleck nella linea temporale dei film DCEU, insieme a Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman. Anche se Man of Steel 2 non è stato realizzato, i piani per Brainiac stanno ora prendendo forma come parte di un franchise diverso attraverso Man of Tomorrow. Nel 2027, infatti, il film Man of Tomorrow, con David Corenswet di nuovo nei panni di Superman, porterà Brainiac sul grande schermo nell’universo DC di James Gunn.

Lars Eidinger è stato scelto per dare vita al famoso nemico della DC, mentre Clark Kent e Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, dovranno allearsi contro il popolare nemico. Al di fuori dei piani di Snyder, un sequel di Man of Steel era stato quasi preso in considerazione dopo il ritorno di Cavill in Black Adam, poiché la Warner Bros. stava valutando la possibilità di realizzare un nuovo film con la sua versione di Superman. Tuttavia, alla fine il progetto è stato cancellato quando la DC Studios è stata lanciata sotto la guida di Gunn e Peter Safran, portando al reboot con la DCU.

