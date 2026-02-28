Jessie Buckley, Dakota Johnson, Saoirse Ronan e Josh O’Connor nel film “Three Incestuous Sisters” di Alice Rohrwacher

Il prossimo adattamento cinematografico del romanzo bestseller di Audrey Niffenegger, Three Incestuous Sisters, sta aggiungendo un po’ di star power. Deadline ha saputo che Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Josh O’Connor saranno i protagonisti. La regista italiana Alice Rohrwacher dirigerà una sceneggiatura che ha scritto insieme a Ottessa Moshfegh e che, a quanto pare, è vagamente basata sul libro.

Per questo motivo, i dettagli della trama sono tenuti segreti. Il film sarà finanziato e prodotto da Indian Paintbrush. Johnson e Ro Donnelly saranno i produttori per TeaTime Pictures, insieme a Steven Rales per Indian Paintbrush. Anche Rohrwacher sarà tra i produttori. Le riprese principali inizieranno ad aprile.

Questi quattro attori stanno vivendo un momento d’oro. Johnson è reduce dal dramma romantico Material Love, dove ha recitato al fianco di Chris Evans e Pedro Pascal. Recentemente l’abbiamo vista anche in Una notte a New York al fianco di Sean Penn. Ronan sta ottenendo ottime recensioni per The Outrun. Attualmente sta invece girando un film sui Beatles di Sam Mendes, in cui interpreterà Linda McCartney. Recentemente l’abbiamo vista anche in Bad Apples.

Buckley è apparsa di recente in Hamnet, film candidato all’Oscar della Focus Features e della Amblin, che le è valso una nomination all’Oscar come migliore attrice e una vittoria ai Golden Globe. La potremo vedere prossimamente in La sposa, con Christian Bale, in uscita la prossima settimana. O’Connor è invece apparso di recente nell’ultimo capitolo della serie Knives Out, Wake Up Dead Man. Prossimamente reciterà al fianco di Emily Blunt nel film di Steven Spielberg sugli UFO Disclosure Day.

L’ultimo film di Rohrwacher, La Chimera (2023), con O’Connor (che torna dunque a collaborare con la regista) e Isabella Rossellini, è stato presentato in concorso a Cannes ed è stato nominato uno dei cinque migliori film internazionali del 2023 dal National Board of Review. Ha ricevuto il premio European Film Academy Achievement in World Cinema Award 2026.