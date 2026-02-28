HomeCinema News2026

Jessie Buckley, Dakota Johnson, Saoirse Ronan e Josh O’Connor nel film “Three Incestuous Sisters” di Alice Rohrwacher

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Jessie Buckley indossa un abito Dior e arriva ai Film Independent Spirit Awards 2023 tenutisi alla Santa Monica Beach il 4 marzo 2023 a Santa Monica, Los Angeles, California, Stati Uniti. — Foto di Image Press Agency

Il prossimo adattamento cinematografico del romanzo bestseller di Audrey Niffenegger, Three Incestuous Sisters, sta aggiungendo un po’ di star power. Deadline ha saputo che Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Josh O’Connor saranno i protagonisti. La regista italiana Alice Rohrwacher dirigerà una sceneggiatura che ha scritto insieme a Ottessa Moshfegh e che, a quanto pare, è vagamente basata sul libro.

Per questo motivo, i dettagli della trama sono tenuti segreti. Il film sarà finanziato e prodotto da Indian Paintbrush. Johnson e Ro Donnelly saranno i produttori per TeaTime Pictures, insieme a Steven Rales per Indian Paintbrush. Anche Rohrwacher sarà tra i produttori. Le riprese principali inizieranno ad aprile.

Questi quattro attori stanno vivendo un momento d’oro. Johnson è reduce dal dramma romantico Material Love, dove ha recitato al fianco di Chris Evans e Pedro Pascal. Recentemente l’abbiamo vista anche in Una notte a New York al fianco di Sean Penn. Ronan sta ottenendo ottime recensioni per The Outrun. Attualmente sta invece girando un film sui Beatles di Sam Mendes, in cui interpreterà Linda McCartney. Recentemente l’abbiamo vista anche in Bad Apples.

Buckley è apparsa di recente in Hamnet, film candidato all’Oscar della Focus Features e della Amblin, che le è valso una nomination all’Oscar come migliore attrice e una vittoria ai Golden Globe. La potremo vedere prossimamente in La sposa, con Christian Bale, in uscita la prossima settimana. O’Connor è invece apparso di recente nell’ultimo capitolo della serie Knives Out, Wake Up Dead Man. Prossimamente reciterà al fianco di Emily Blunt nel film di Steven Spielberg sugli UFO Disclosure Day.

L’ultimo film di Rohrwacher, La Chimera (2023), con O’Connor (che torna dunque a collaborare con la regista) e Isabella Rossellini, è stato presentato in concorso a Cannes ed è stato nominato uno dei cinque migliori film internazionali del 2023 dal National Board of Review. Ha ricevuto il premio European Film Academy Achievement in World Cinema Award 2026.

Articolo precedente
Zack Snyder rivela i piani per Man of Steel 2, compreso il villain di Superman che approderà nella DCU
Articolo successivo
BAKI-DOU: L’invincibile samurai, spiegazione del finale e del ritorno di Pickle
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved