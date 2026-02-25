Crunchyroll annucia le uscite al cinema di That Time I Got Reincarnated as a Slime Il Film: Le Lacrime del Mare Azzurro

Crunchyroll, la piattaforma di riferimento mondiale per gli anime, ha annunciato oggi la data di uscita nelle sale italiane del nuovissimo film fantasy That Time I Got Reincarnated as a Slime Il Film: Le Lacrime del Mare Azzurro. Il film, che racconta le avventure dell’amato slime “Rimuru” e dei suoi compagni durante una visita in un’isola privata, sarà distribuito in esclusiva nelle sale cinematografiche italiane il 30 aprile da Crunchyroll e Sony Pictures. Il film sarà disponibile in giapponese con sottotitoli in italiano.

That Time I Got Reincarnated as a Slime Il Film: Le Lacrime del Mare Azzurro è un lungometraggio che racconta una storia parallela agli eventi della terza stagione della serie anime. La quarta stagione sarà disponibile in streaming su Crunchyroll a partire dal 3 aprile 2026.

That Time I Got Reincarnated as a Slime Il Film: Le Lacrime del Mare Azzurro (Data di uscita: 30 Aprile)

Dopo aver concluso la cerimonia di apertura della Federazione del Regno dei Demoni di Tempest, Rimuru e i suoi compagni vengono invitati dall’Imperatrice Celeste Elmesia della grande nazione elfica, la Dinastia Stregona di Thalion, a visitare la sua isola privata. Mentre il gruppo si gode la breve vacanza, appare una donna misteriosa di nome Yura. Un nuovo incidente si svolge sullo sfondo del mare azzurro sconfinato.

Credits: Diretto da Yasuhito Kikuchi. Sceneggiatura di Toshizo Nemoto e Yasuhito Kikuchi. Soggetto di Fuse. Produzione dell’animazione di Eightbit.

Sul franchise di That Time I Got Reincarnated as a Slime:

La serie anime That That Time I Got Reincarnated as a Slime, che ha debuttato nel 2018, segue Minami Satoru, un trentasettenne qualunque che muore e si reincarna nella creatura più insignificante che si possa immaginare: uno slime. All’inizio, le cose sono piuttosto cupe. È cieco, sordo e debole. Ma combinando le sue due abilità speciali, “Predatore” e “Grande Saggio”, il nuovo Rimuru Tempest userà i suoi poteri gelatinosi per conquistare sia amici che nemici in un nuovo mondo diversificato.

La serie è basata sul manga e sulla serie di light novel best-seller che ha venduto oltre 56 milioni di copie. L’opera è scritta da Fuse e illustrata da Mitz Vah. Nella prossima stagione 4, che sarà disponibile in streaming su Crunchyroll il 3 aprile 2026, il sogno del Signore dei Demoni Rimuru di creare un’alleanza tra umani e mostri fa un passo avanti verso la sua realizzazione. Mentre Tempest continua a prosperare, Granville Rozzo e sua nipote Maribel Rozzo si scontrano con il Signore dei Demoni Rimuru per il loro piano di proteggere l’umanità governandola. Nel frattempo, a El Dorado, il Signore dei Demoni Leon lavora per raggiungere i propri obiettivi. Il risveglio di un nuovo Eroe si avvicina!