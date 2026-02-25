Matt Dillon protagonista della serie basata su I Magnifici Sette

Matt Dillon sarà il protagonista e produttore esecutivo della prossima serie drammatica di otto episodi di MGM+, I Magnifici Sette, del creatore di Heroes Tim Kring, una rivisitazione del classico western del 1960.

Matt Dillon interpreterà Chris Adams, che diventa il capo di sette pistoleri determinati a proteggere un gruppo di innocenti abitanti del villaggio da un mercenario barone terriero determinato a rubare le loro terre. Stoico, fermo sotto pressione e con uno sguardo impassibile che parla quasi sempre per lui, Chris non ha pazienza per l’ipocrisia o la crudeltà e si attiene saldamente a un codice morale silenzioso radicato nell’equità e nella moderazione.

Il ruolo è stato interpretato da Yul Brynner nel film del 1960, con Denzel Washington che interpreta un successore spirituale dei personaggi del remake del 2016 di Antoine Fuqua.

I Magnifici Sette, parte della strategia di MGM+ di realizzare serie con pedigree, look e atmosfera cinematografici, è scritto da Kring, che ne è anche produttore esecutivo, insieme a Donald De Line, Lawrence Mirisch, Bruce Kaufman e Matt Dillon. Seth Yanklewitz si occupa del casting, mentre MGM+ Studios e MGM Television Studios sono produttori. L’inizio delle riprese è previsto per giugno 2026 a Calgary.

“Matt Dillon conferisce straordinaria profondità e autorevolezza a questo ruolo iconico”, ha dichiarato Michael Wright, responsabile globale di MGM+. “La sua capacità di interpretare personaggi complessi e moralmente in conflitto lo rende la scelta perfetta per guidare la nostra rivisitazione de I Magnifici Sette. Questa serie rende omaggio all’eredità del film originale, esplorando al contempo temi senza tempo come il coraggio, la redenzione e la lotta contro l’oppressione, e l’interpretazione di Matt sarà al centro di questa storia.”

Ambientata nella tumultuosa frontiera americana del 1880, la serie segue sette mercenari dotati ma imperfetti, assunti per proteggere un pacifico villaggio quacchero dopo che è stato massacrato da mercenari al servizio di uno spietato barone terriero che cerca di impossessarsi delle loro terre. Mentre la squadra si radica e si prepara a difendersi contro ogni previsione, si confronta con una domanda centrale: la violenza è accettabile per difendere persone la cui fede si basa sulla non violenza? La serie esplora i retroscena di ciascuno dei Sette, cosa è in gioco per loro e perché scelgono questa missione, approfondendo temi di onore, sacrificio, redenzione, moralità e fede. I Magnifici Sette saranno disponibili sul canale lineare premium e sul servizio di streaming MGM+ negli Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Germania, Brasile, Messico, Colombia e Cile.

Matt Dillon, candidato all’Oscar per Crash – contatto fisico, è apparso di recente in High Desert su Apple TV+ con Patricia Arquette. Lo vedremo prossimamente in The Fence di Claire Denis al fianco di Tom Blyth, presentato in anteprima al TIFF, e interpreterà Frank Stallone in I Play Rocky di Amazon MGM Studio, diretto da Peter Farrelly. Dillon, i cui crediti degni di nota includono The Outsiders, Tutti pazzi per Mary, Drugstore Cowboy, per il quale ha vinto un IFP Spirit Award, To Die For, Wild Things e Asteroid City, è rappresentato da UTA e Untitled Entertainment.