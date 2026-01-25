Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: la stagione 3 avrà un tono più maturo, parola di Walker Scobell

Il finale della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha alzato drasticamente la posta in gioco, lasciando gli spettatori tra colpi di scena e rivelazioni cruciali per il futuro della saga. La battaglia contro Luke e il tentativo di riportare in vita il titano Kronos hanno segnato un punto di svolta evidente nel percorso dei giovani semidei di Camp Half-Blood.

Ora, a spiegare come cambierà il tono della serie è Walker Scobell, interprete di Percy Jackson, che ha anticipato un’evoluzione significativa per la stagione 3, destinata a distinguersi chiaramente dalle precedenti.

Una stagione 3 più oscura e pensata per un pubblico cresciuto

In un’intervista rilasciata a Deadline, Scobell ha rivelato che la terza stagione avrà un’impostazione più matura e cupa rispetto alle prime due. Secondo l’attore, gli autori sono consapevoli del fatto che gran parte del pubblico che ha seguito Percy Jackson sin dall’inizio è cresciuto insieme ai personaggi, e che oggi include anche molti spettatori adulti.

Il finale della stagione 2 ha già tracciato questa direzione. La resurrezione di Thalia, resa possibile dal Vello d’Oro, apre nuovi scenari narrativi che ampliano il mito olimpico rispetto a quanto raccontato ne Il mare dei mostri di Rick Riordan. Nella serie Disney+, Thalia non resta un albero: la sua rinascita introduce un conflitto più complesso legato alla Grande Profezia e al controllo esercitato da Zeus.

Scobell ha sottolineato come la seconda stagione abbia già iniziato a mostrare la brutalità del mondo dei semidei, un universo in cui i protagonisti non sono affatto invincibili. Ferite, perdite e sacrifici diventano elementi centrali del racconto, preparando il terreno per le “cose folli” che attendono Percy, Annabeth e Grover nella prossima fase della storia.

L’attore ha inoltre espresso il desiderio che la serie possa andare oltre una terza stagione, permettendo ai personaggi di crescere ulteriormente e approfondire un arco narrativo sempre più adulto. Al momento, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo stagione 3 non ha una data di uscita ufficiale, ma è confermata una finestra di rilascio nel 2026.