Chris Pratt parla del possibile ritorno di Star-Lord nei Guardiani della Galassia senza James Gunn

Di Redazione

-

Millie Bobbu Brown e Chris Pratt 2025
Millie Bobby Brown e Chris Pratt partecipano alla premiere di "The Electric State" al Callao Cinema il 27 febbraio 2025 a Madrid, Spagna. — Foto di [email protected] via DepositPhotos.com

A quasi tre anni dall’uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3, Chris Pratt non è ancora tornato a vestire i panni di Peter Quill / Star-Lord nel Marvel Cinematic Universe. Nel frattempo, James Gunn, autore della trilogia dei Guardiani, ha lasciato definitivamente i Marvel Studios per assumere il ruolo di co-CEO dei DC Studios, lasciando il futuro del gruppo cosmico in una zona d’ombra.

Con Avengers: Doomsday in arrivo e privo di personaggi legati ai Guardiani nel cast annunciato, le possibilità di un quarto capitolo restano incerte. Proprio su questo punto Pratt ha fatto chiarezza durante una recente apparizione al podcast Happy Sad Confused, affrontando apertamente l’ipotesi di tornare a interpretare Star-Lord anche senza Gunn alla regia.

Star-Lord può tornare senza James Gunn? Le parole di Chris Pratt

Chris Pratt Guardiani della Galassia Vol 3

«In Marvel tutto è fluido, prendono le cose un passo alla volta», ha spiegato Pratt, sottolineando di essere disponibile a qualsiasi direzione creativa lo studio voglia intraprendere. L’attore ha anche rivelato di avere una visione molto chiara — e personale — su come far evolvere il personaggio nei prossimi anni, arrivando a dire che l’idea che ha in mente è “davvero grandiosa”.

Pur ammettendo che lavorare con un altro regista sarebbe un’esperienza diversa rispetto a quella vissuta con Gunn, Pratt non ha escluso affatto questa possibilità: «Nel mondo ideale sarebbe sempre James, ma non credo sia realistico. Ci sono comunque registi straordinari là fuori, e sono sicuro che si potrebbe trovare la persona giusta».

Nel corso dell’intervista, l’attore è tornato anche sul controverso licenziamento di Gunn nel 2018, definendolo senza mezzi termini «un errore evidente» da parte dei Marvel Studios. Secondo Pratt, il ritorno del regista per Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato possibile grazie al comportamento “classe e responsabile” di Gunn dopo lo scandalo, oltre che alla consapevolezza interna di aver preso una decisione sbagliata.

Oggi il rapporto tra i due resta solido: Pratt ha dichiarato che lavorerebbe volentieri di nuovo con Gunn, lasciando persino aperta la porta a una possibile collaborazione nel nuovo universo DC. Quanto a Star-Lord, il suo futuro resta incerto, ma una cosa è chiara: Chris Pratt non ha affatto chiuso la porta al ritorno.

ALTRE STORIE

