Annunciato ufficialmente il nuovo anime di Dragon Ball Super: arriva la saga della Galactic Patrol

Dragon Ball Super

Il mondo di Dragon Ball Super è pronto a espandersi di nuovo. Durante il Genkidamatsuri conference è stato infatti annunciato un nuovo progetto animato intitolato The Galactic Patrol Saga, primo grande ritorno del franchise dopo la conclusione di Dragon Ball Daima nel 2025.

L’annuncio è stato accompagnato da un breve teaser che mostra Goku e Vegeta fianco a fianco con design leggermente aggiornati e il logo ufficiale della Galactic Patrol sullo sfondo. Al momento, però, non è stato chiarito se il progetto sarà una nuova serie anime o un film cinematografico.

La nuova saga adatterà uno degli archi più amati del manga

Insieme all’annuncio è stata diffusa anche una sinossi ufficiale che conferma l’adattamento del Galactic Patrol Prisoner Arc, uno degli archi narrativi più apprezzati del manga di Dragon Ball Super. La storia si colloca dopo l’“Universe Survival Arc” e vede Goku e Vegeta collaborare con i membri della Pattuglia Galattica, i custodi della pace dell’universo, per affrontare una minaccia senza precedenti: Moro, il temibile “Divoratore di Pianeti”.

Nel manga, questa saga rappresenta una delle evoluzioni narrative più mature e ambiziose dell’universo di Dragon Ball Super, ed è considerata da molti fan tra le migliori in assoluto. Resta da capire se l’adattamento seguirà fedelmente il materiale originale o se verrà rielaborato per inserirsi nella continuità dei film più recenti come Dragon Ball Super: Broly e Super Hero.

Qualunque sarà la forma finale del progetto, The Galactic Patrol Saga segna un passaggio fondamentale: sarà infatti il primo nuovo capitolo del franchise dopo la scomparsa di Akira Toriyama nel 2024. Un annuncio che rassicura i fan sul futuro della saga e conferma che l’universo di Dragon Ball è tutt’altro che concluso.

