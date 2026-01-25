Invincible: il trailer della stagione 4 riunisce Mark e Omni-Man e introduce Thragg

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della stagione 4 di Invincible, anticipando uno dei momenti più attesi dai fan: la reunion tra Mark Grayson e Omni-Man. I due personaggi non si incontravano dai drammatici eventi su Thraxa nella seconda stagione, quando i Viltrumiti avevano catturato Nolan.

Il nuovo trailer non solo conferma il loro ritorno fianco a fianco, ma svela anche la data di uscita ufficiale, fissata per il 18 marzo, preparando il terreno per un nuovo capitolo decisivo nella guerra contro l’Impero Viltrumita.

Thragg debutta come nuova grande minaccia dell’universo di Invincible

Le immagini mostrano Omni-Man e Allen the Alien arrivare sulla Terra per chiedere l’aiuto di Mark nella battaglia contro i Viltrumiti. Il momento più inquietante arriva però nel finale del trailer, con l’esordio di Thragg, leader dell’Impero Viltrumita, doppiato da Lee Pace, che pronuncia un ordine senza appello: “Non lasciate nessuno in vita.”

Il trailer anticipa anche numerosi altri sviluppi chiave: Mark, doppiato da Steven Yeun, si incolpa per il ritorno di Angstrom Levy; Atom Eve lotta per controllare i suoi poteri in evoluzione; i Guardians of the Globe affrontano Dinosaurus; e Omni-Man, con la voce di J.K. Simmons, si ritrova faccia a faccia con Debbie Grayson per la prima volta dalla stagione 1.

Nonostante il tradimento di Nolan e la distruzione causata in passato, Mark appare disposto a combattere ancora al fianco del padre contro un nemico comune. Accanto a loro tornano anche Allen, Battle Beast, Thadeus e Oliver, il fratellastro di Mark, cresciuto rapidamente a causa del suo invecchiamento accelerato.

La stagione 4 arricchisce ulteriormente il cast vocale con l’ingresso di Danai Gurira nel ruolo dell’aliena Universa, mentre numerosi volti noti della serie fanno ritorno. Nel frattempo, Prime Video ha già confermato Invincible stagione 5, con le registrazioni vocali concluse e un piano a lungo termine che potrebbe portare la serie fino a nove stagioni, come auspicato dal creatore Robert Kirkman.

Con la reunion tra Mark e Omni-Man e l’arrivo di Thragg, la stagione 4 si prepara a essere uno dei capitoli più intensi e decisivi dell’intera saga animata.