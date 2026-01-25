HomeCinema News2026

The Batman – Parte 2: Robert Pattinson conferma l’inizio delle riprese è ormai imminente

Robert Pattinson
L'attore Robert Pattinson partecipa alla prima di On The Road durante il 65° Festival di Cannes il 23 maggio 2012 a Cannes, Francia - Foto di Arp via Depositphoto.com

Tra i cinecomic più attesi dei prossimi anni, The Batman – Parte II segnerà il ritorno di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, sotto la regia di Matt Reeves. Dopo una lunga fase di sviluppo e diversi rinvii, il progetto sembra finalmente pronto a entrare nella sua fase più concreta.

In una recente intervista a GQ, Pattinson ha rivelato che l’inizio delle riprese è ormai molto vicino. L’attore ha spiegato che, una volta conclusi i suoi impegni attuali, passerà direttamente a The Batman – Parte II, aggiungendo di essere praticamente impegnato con le riprese fino a novembre del prossimo anno. Un’indicazione che conferma come la produzione sia ormai alle porte.

Pattinson anticipa il set e conferma la tabella di marcia del film

Robert Pattinson in The Batman (2022)
Pur senza entrare nei dettagli logistici, le parole di Pattinson rafforzano quanto già anticipato in precedenza da David Zaslav, che aveva indicato la primavera 2026 come periodo di avvio delle riprese. Un tassello fondamentale per un film che, dopo vari slittamenti, ha ora una data di uscita ufficiale fissata per ottobre 2027.

Durante l’intervista, l’attore ha anche raccontato con ironia alcuni retroscena dal set del primo The Batman, rivelando di aver passato molte pause a comporre musica elettronica indossando ancora il costume di Batman, cuffie comprese sopra il celebre cowl. Un aneddoto che, oltre a strappare un sorriso, restituisce il clima creativo che ha accompagnato la nascita del primo capitolo.

Sul fronte creativo, James Gunn ha già definito la sceneggiatura firmata da Reeves e Mattlin Tomson come “eccellente”, mentre lo stesso Reeves ha dichiarato di voler spingersi ancora più lontano rispetto al primo film, sia sul piano narrativo che su quello emotivo. Pattinson, a quanto riferito, ha accolto la storia con grande entusiasmo, segno che The Batman – Parte II punta ad ampliare e approfondire ulteriormente il suo universo noir.

