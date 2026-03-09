Ghostbusters 6 riceve un aggiornamento, due anni dopo il deludente incasso di Minaccia Glaciale

Dopo due anni di incertezze, Mckenna Grace fornisce un aggiornamento su Ghostbusters 6. Grace è entrata a far parte del franchise in Ghostbusters: Legacy, sequel che riprende la saga 30 anni dopo gli eventi di Ghostbusters II. Ha poi ripreso il ruolo di Phoebe Spengler nel sequel del 2024 Ghostbusters: Minaccia Glaciale (leggi qui la recensione), che ha avuto un rendimento deludente al botteghino, incassando solo 200 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 100 milioni. Da allora, il destino di un Ghostbusters 6 è rimasto incerto.

Durante un’intervista con The Hollywood Reporter per il suo ruolo in Scream 7, a Grace è però stato chiesto dello stato del franchise di Ghostbusters. L’attrice ha allora dichiarato: “Penso che ci sia sempre speranza. Personalmente, non ho sentito nulla di recente. Se avessi saputo qualcosa, sarei stata più riservata, ma mi piacerebbe molto interpretare di nuovo Phoebe. Ha avuto un ruolo così importante nella mia carriera, ma anche nella mia infanzia e adolescenza. Sono cresciuta interpretandola. È stato un grande onore per me far parte di Ghostbusters e contribuire a farlo conoscere alle generazioni più giovani”.

Ha poi aggiunto: “Quindi sarei sempre onorata di interpretare di nuovo Phoebe, e se fosse per il prossimo anno, credo che a questo punto ne avrei già sentito parlare. Al giorno d’oggi, qualsiasi franchise o film ha la possibilità di tornare in qualsiasi momento, quindi mi chiedo quando potrebbe succedere. Spero davvero di poterlo fare, e so che si parla sempre di realizzare altri film quando qualcosa ha avuto successo o un grande seguito. Quindi incrocio sempre le dita. Al momento non ne ho idea, ma penso sicuramente che potrebbe essere una possibilità in futuro”.

Nel dicembre 2024 è stato riferito che Sony Animation e Netflix hanno in cantiere un film d’animazione sui Ghostbusters, anche se i dettagli della trama sono rimasti segreti. Se questo progetto dovesse concretizzarsi per primo, finirebbe per essere il sesto film invece del sequel di Minaccia Glaciale con Phoebe e altri personaggi dei film più recenti. Tuttavia, se il sequel live action dovesse vedere la luce, Dan Aykroyd ha chiarito nel 2024 che non crede che lui o le altre star originali saranno coinvolti questa volta, spiegando: “Non vedo perché avrebbero bisogno di noi per portarlo avanti. Hanno un cast completamente nuovo e idee completamente nuove. Penso che probabilmente andranno avanti, superando gli originali, come dovrebbero“.