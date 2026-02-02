HomeCinema News2026

Sam Raimi ritratta la sua ferma posizione su Spider-Man 4: “Potrebbe arrivare il giorno”

Di Chiara Guida

-

Spider-Man 2 di Sam Raimi film 2004

Sam Raimi ha recentemente smentito ogni speranza dei fan di un suo possibile ritorno in un film di Spider-Man, ma potrebbe aver cambiato idea. Raimi, che ha diretto la trilogia originale di Spider-Man con Tobey Maguire, ha rivelato in un’intervista rilasciata all’inizio di questa settimana ad AP Entertainment che gli piacerebbe molto girare un altro film sull’Arrampicamuri. Ha affermato che sarebbe più che felice di riunirsi a Maguire per un quarto film.

Il regista ha ulteriormente approfondito le sue precedenti dichiarazioni sul fatto di non voler fare un altro film di Spider-Man. Ha spiegato che al momento non è il momento per lui di intervenire e realizzare un altro capitolo della trilogia originale. Raimi ha affermato di apprezzare la direzione intrapresa dall’MCU con l’interpretazione del supereroe di Tom Holland e il suo coinvolgimento con gli Avengers. Di conseguenza, non voleva interferire con il franchise perché stanno facendo un ottimo lavoro e non vorrebbe intromettersi.

Sam Raimi ha anche allentato la presa sul suo fermo rifiuto. Ha aggiunto che, sebbene non accadrà a breve, non è impossibile e non si rifiuterebbe mai di farlo se i tempi fossero maturi. Ha anche detto quanto gli sia piaciuto lavorare con il cast originale e che gli piacerebbe molto farlo di nuovo.

Al momento, la Marvel sta riscuotendo molto successo con il suo Spider-Man, dove è coinvolto con gli Avengers e gli altri supereroi. Quindi non credo abbia senso in questo momento interrompere quel grande successo che stanno avendo solo per permettermi di fare un altro film. Ma mi piacerebbe molto. E il giorno potrebbe arrivare.

Dopo la trilogia originale, Maguire ha sorpreso i fan unendosi al cast di Spider-Man: No Way Home dell’MCU nel 2021. Non è l’unico dei film originali di Spider-Man ad unirsi all’MCU. Raimi ha anche diretto Doctor Strange in the Multiverse of Madness nel 2022. Si vocifera anche che potrebbe tornare ancora una volta per un potenziale terzo film di Doctor Strange (questa è solo una voce e non è stata confermata da nessuno).

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
