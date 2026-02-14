Frozen 3 arriverà nel 2027, ma il franchise torna già quest’anno con un nuovo capitolo

Anche se Frozen 3 è atteso nei cinema il 24 novembre 2027, il franchise Disney tornerà prima del previsto. È stato infatti confermato che un nuovo cortometraggio di Frozen uscirà nell’ottobre 2026, dando ufficialmente il via al countdown verso il terzo capitolo.

L’annuncio è arrivato tramite Paul Glitter, vicepresidente esecutivo della global brand commercialization di Disney Consumer Products, che ha parlato di un corto pensato per anticipare la massiccia campagna marketing che accompagnerà il ritorno in sala del film nel 2027.

Il progetto segna il primo vero nuovo contenuto narrativo legato al franchise dopo lo special LEGO Disney Frozen: Operation Puffins, distribuito su Disney+.

Un franchise da oltre 2 miliardi di dollari al box office

Il primo Frozen – Il Regno di Ghiaccio (2013), ispirato a La regina delle nevi, è stato un fenomeno globale: 1,28 miliardi di dollari al box office mondiale a fronte di un budget di 150 milioni. Il film, con un punteggio dell’89% su Rotten Tomatoes, ha reso iconica la canzone “Let It Go” e consolidato Anna ed Elsa tra i personaggi Disney più amati di sempre.

Il sequel, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, ha superato nuovamente il miliardo di dollari, ampliando la mitologia del mondo di Arendelle e approfondendo le origini dei poteri di Elsa.

Le voci originali – Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff e Josh Gad – hanno contribuito a rendere la saga una delle più redditizie e riconoscibili nella storia dell’animazione moderna.

Dove verrà distribuito il nuovo corto?

Al momento Disney non ha comunicato se il nuovo cortometraggio arriverà al cinema o direttamente su Disney+. Considerando che non sono previsti lungometraggi Disney per ottobre 2026, l’ipotesi più probabile è una distribuzione in streaming (eventualmente accompagnata da un passaggio televisivo).

Negli anni il franchise ha già sperimentato diversi formati brevi, tra cui Frozen Fever, Olaf’s Frozen Adventure e la serie di corti Olaf Presents.

Con il terzo capitolo ancora lontano, questo nuovo film breve servirà a mantenere alta l’attenzione su uno dei brand animati più potenti di casa Disney.