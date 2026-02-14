Terminator Zero cancellata da Netflix dopo una sola stagione

La serie animata Terminator Zero è stata ufficialmente cancellata da Netflix dopo una sola stagione. A confermarlo è stato il creatore Mattson Tomlin, che ha rotto il silenzio sui social spiegando che, nonostante il buon riscontro di critica e pubblico, gli ascolti non sono stati sufficienti per giustificare un rinnovo.

Tomlin ha dichiarato che avrebbe voluto sviluppare la “Future War” pianificata per le stagioni 2 e 3, aggiungendo di aver già scritto tutti gli script della seconda stagione e delineato quasi interamente la terza. Tuttavia, i costi elevati della produzione e numeri di visione non abbastanza solidi hanno portato Netflix a spegnere il progetto.

Una nuova storia nell’universo di Terminator

Debuttata il 29 agosto 2024 con otto episodi rilasciati contemporaneamente, Terminator Zero raccontava una storia originale ambientata nell’universo creato da James Cameron. A differenza dei film iconici con il T-800 di Arnold Schwarzenegger, la serie si concentrava su Malcolm Lee, scienziato che nel 1997 a Tokyo sviluppa una nuova intelligenza artificiale, Kokoro, per contrastare Skynet.

Nel cast della versione inglese figuravano Timothy Olyphant come Terminator, Rosario Dawson come voce di Kokoro e Andre Holland nel ruolo di Malcolm Lee.

Buone recensioni, ma non abbastanza pubblico

La serie aveva ottenuto risultati positivi su Rotten Tomatoes, con l’87% di gradimento dalla critica (Certified Fresh) e il 79% dal pubblico. Diversi recensori avevano elogiato la scelta di non riproporre direttamente i personaggi storici del franchise, offrendo invece un approccio più fresco e indipendente.

Nonostante questo, la performance in termini di visualizzazioni non ha convinto Netflix a investire in ulteriori stagioni. Tomlin ha anche rivelato che la piattaforma gli avrebbe proposto di realizzare due o tre episodi aggiuntivi per chiudere la storia, ma ha rifiutato, ritenendo che l’arco narrativo meritasse uno sviluppo più ampio.

Con la cancellazione di Terminator Zero, l’ennesimo capitolo del celebre franchise sci-fi si interrompe prima del previsto, lasciando in sospeso l’espansione dell’universo animato.