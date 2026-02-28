Bridgerton – Stagione 4: il significato della dedica al finale di stagione

Bridgerton – Stagione 4 ha reso omaggio a due membri della sua troupe con una dedica nel finale della quarta stagione.

La serie drammatica romantica in stile Regency, basata sui romanzi di Julia Quinn, ha pubblicato gli ultimi quattro episodi della sua ultima stagione giovedì (26 febbraio), incentrati sulla storia d’amore tra Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e la domestica Sophie Baek (Yerin Ha).

Dopo la scena finale, la serie Netflix ha reso omaggio a due membri scomparsi della troupe di Bridgerton. Prima dei titoli di coda, un cartello con la dedica recitava: “In amorevole ricordo di Nicholas Braimbridge, Tony Cooper”.

Braimbridge era uno scenografo che ha lavorato sia alla serie che al suo spin-off, Queen Charlotte: A Bridgerton Story. È stato affiancato nel team di produzione da Cooper, che ha lavorato come autista per il cast in entrambe le serie.

La collega di Braimbridge a Bridgerton, la direttrice artistica Alison Gartshore, ha reso omaggio all’artista lo scorso maggio, descrivendolo come “di enorme talento”.

“Era un esperto di finte finiture, noto per le sue squisite marmorizzazioni e finiture effetto legno, la cui conoscenza si è sviluppata in anni di lavoro con designer d’interni di alto livello e, più tardi, nel settore cinematografico e televisivo”, ha scritto su una pagina GoFundMe per le sue due figlie.

“Ho lavorato a stretto contatto con Nick ed era parte integrante del nostro team del reparto artistico, ed era un uomo delizioso, affascinante e divertente, un vero gentiluomo. Tutti quelli che lo hanno conosciuto lo amavano e noi, come team, siamo molto addolorati per la sua scomparsa, ci mancherà moltissimo”.

Cooper ha lavorato a numerosi successi cinematografici e programmi TV come autista durante la sua carriera, essendo stato autista di reparto per gli ultimi tre film di Harry Potter. Nel frattempo, è stato uno degli attori principali del cast di Cenerentola del 2015, del film biografico su Winston Churchill L’ora più buia, di The Crown di Netflix e di Black Widow della Marvel.

Bridgerton è arrivato su Netflix per la prima volta a dicembre 2020, portando alla ribalta le star della prima stagione Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page. Prodotta dalla casa di produzione Shondaland di Shonda Rhymes, la serie si è concentrata su un diverso fratello Bridgerton in ogni stagione: Daphne (Dynevor) è stata protagonista nella prima stagione e Anthony (Jonathan Bailey) è stato il protagonista della seconda.

Colin (Luke Newton) e Francesca (Hannah Dodd) hanno condiviso i riflettori nella terza stagione, mentre la storia d’amore tra Benedict e Sophie è stata la trama principale della serie attuale. Divisa in due parti, i primi quattro episodi sono arrivati ​​su Netflix a gennaio, mentre gli ultimi quattro episodi sono usciti un mese dopo.