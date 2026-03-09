HomeCinema News2026

Hans Zimmer – Il ribelle di Hollywood, dal 13 marzo su Sky e NOW

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Hans Zimmer - il ribelle di Hollywood
Cortesia di Sky

In occasione della notte degli Oscar 2026, arriva un film evento che celebra la vita e la straordinaria carriera di Hans Zimmer, uno dei compositori più richiesti, influenti e rivoluzionari della storia del cinema. Il documentario ripercorre il cammino di un artista che ha ridefinito il linguaggio della musica per immagini.

Attraverso le testimonianze delle più grandi star di Hollywood che hanno collaborato con lui e un viaggio nelle sue colonne sonore più iconiche — tratte da alcuni dei film più amati del cinema contemporaneo, tra cui Rain ManIl Cavaliere OscuroIl Re Leone (che gli è valso il suo primo Oscar), Pirati dei Caraibi12 Anni Schiavo e Dune — il film restituisce il ritratto intimo e appassionato di un maestro capace di emozionare il pubblico come pochi altri. In prima visione il 13 marzo alle 21.15 su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Hans Zimmer – Il ribelle di Hollywood esplora la vita e il percorso del più celebre e innovativo compositore cinematografico dei nostri tempi, attraverso la sua voce e quella di alcuni tra i più importanti registi internazionali. Figura centrale nel panorama musicale degli ultimi quarant’anni, Zimmer ha ridefinito il concetto stesso di colonna sonora: ha emozionato il pubblico, sperimentato tecniche pionieristiche, infranto le convenzioni della musica per film e avvicinato un’intera generazione alla drammaticità unica dell’orchestra.

Grazie a un accesso senza precedenti, il documentario ripercorre il suo straordinario viaggio artistico, dalla Germania del dopoguerra fino all’Olimpo hollywoodiano, mostrando non solo la sua prolifica carriera, coronata da numerosi premi, ma anche il suo lavoro per le produzioni di storia naturale della BBC, tra cui Planet Earth IIBlue Planet II e Frozen Planet II. Zimmer non è soltanto un compositore da studio: oggi è anche una vera rock star, e il film lo segue nel tour europeo del 2022, che lo ha visto esibirsi davanti a migliaia di spettatori.

Collaboratore instancabile, Zimmer ha lavorato con una straordinaria schiera di registi e produttori di primo piano, tra cui Ron Howard, Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Jeffrey Katzenberg, Barry Levinson, James L. Brooks, Gore Verbinski, Steve McQueen, Stephen Frears e Tim Bevan, le cui testimonianze arricchiscono il documentario con contributi di grande valore.

Il suo sound, spesso imitato ma mai eguagliato, ha dominato la scena cinematografica per oltre vent’anni. Oggi il nome di Hans Zimmer su un poster vale quanto quello di un grande regista o di una star di prima grandezza: ha contribuito a riportare al centro l’importanza della colonna sonora e ad avvicinare il pubblico giovane alla musica orchestrale.

Il documentario, diretto da Francis Hanly e prodotto da BBC Studios, punta a rivelare i segreti del mestiere del maestro: come riesce a spaventarci, commuoverci e ispirarci attraverso la musica. Un ritratto personale e approfondito del compositore più influente e prolifico della sua generazione, che ci permette di entrare nella mente dell’uomo la cui opera ha segnato in modo indelebile il cinema moderno.

Articolo precedente
Tessa Thompson protagonista del nuovo film di Jonas Carpignano
Articolo successivo
Operazione Vendetta, la spiegazione della sorte di Charlie Heller nel finale
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved