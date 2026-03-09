HomeCinema News2026

Tessa Thompson protagonista del nuovo film di Jonas Carpignano

Di Chiara Guida

Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Tessa Thompson (Hedda) produrrà e interpreterà A Separation, un adattamento cinematografico del bestseller di Katie Kitamura, che sarà scritto e diretto dal vincitore del premio Cannes Jonas Carpignano (A Chiara, Mediterranea).

Pubblicato da Riverhead Books nel 2017, A Separation è la storia di una donna che viaggia controvoglia da Londra a una penisola isolata nel sud della Grecia per ritrovare il marito scomparso, da cui era separata. Ricco di suspense e silenzioso tumulto, il libro parla dei misteri dell’intimità e del dolore sfuggente che accompagna la fine di un matrimonio.

Oltre a Thompson, Riva Marker produrrà per Linden Productions, insieme a Kishori Rajan di Viva Maude, Greta Caruso e Christos V. Konstantakopoulos di Faliro House. David Levine di Anonymous Content sarà produttore esecutivo.

Il progetto riunisce Thompson e Linden dopo il loro lavoro su Is God Is, il thriller di Aleshea Harris che adatta la sua pluripremiata opera teatrale, in uscita il 15 maggio tramite Orion Pictures. Linden torna anche a collaborare con Faliro House dopo la loro collaborazione su Stereophonic di David Adjmi, l’opera teatrale più candidata nella storia dei Tony, che si è aggiudicata cinque premi, tra cui quello di Miglior Opera nel 2024.

In una dichiarazione congiunta, i produttori hanno dichiarato a Deadline: “In A Separation, Kitamura esplora senza esitazione le complessità di classe, razza e fedeltà con la sua inconfondibile eleganza e audacia. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare a una storia così evocativa”.

Kitamura ha dichiarato, da parte sua: “Jonas e Tessa sono due degli artisti più audaci e originali in circolazione oggi. Mi sento molto fortunata di far parte di questa straordinaria collaborazione e di lavorare con un team di produttori così eccezionale per portare questo romanzo sul grande schermo”.

Thompson ha appena terminato il ruolo da protagonista al fianco di Jon Bernthal in His & Hers, il giallo di Netflix basato sul romanzo di Alice Feeney, prodotto dalla sua Viva Maude. Grazie a un accordo di prelazione con Amazon MGM, la società ha recentemente collaborato con Plan B per produrre Hedda, la rivisitazione di Nia DaCosta della celebre opera teatrale del 1891 di Henrik Ibsen, Hedda Gabler, per Orion Pictures. Guidato da Thompson, il film è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival dello scorso anno e le è valso una nomination ai Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico. Tra gli altri progetti imminenti di Viva Maude c’è un adattamento del romanzo d’esordio di Raven Leilani, Luster.

Carpignano è la regista nota per Mediterranea, A Ciambra e A Chiara, una trilogia che esamina l’Italia meridionale di oggi dal punto di vista di tre giovani provenienti da diverse comunità emarginate. Mediterranea è stato presentato con grande successo di critica al Festival di Cannes del 2015, mentre il suo seguito del 2017, A Ciambra, è stato proposto come candidato italiano per il miglior film straniero alla 90a edizione degli Academy Awards. A Chiara è stato presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes nel 2021 ed è stato distribuito negli Stati Uniti da Neon.

L’autore di A Separation, Kitamura, ha recentemente pubblicato Audition, che è stato selezionato per il Booker Prize e il cui adattamento è stato curato da Lulu Wang con Higher Ground e Laika.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

