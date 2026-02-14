Training Day: la spiegazione del finale del film

Il film Training Day è probabilmente il più apprezzato della filmografia di Antoine Fuqua, regista anche di The Equalizer, Shooter e Attacco al potere – Olympus Has Fallen. Uscito nel nel lontano 2001, il film vede protagonisti Denzel Washington e Ethan Hawke e segue il il giovane poliziotto Jake Hoyt (Hawke), che per il suo primo giorno di servizio viene affiancato all’esperto e pluridecorato Alonzo Harris (Washington), il quale deve valutare se Hoyt sia idoneo a far parte della squadra antidroga della polizia di Los Angeles. I due hanno però approcci molto diversi al loro mestiere: mentre infatti Jake rispetta alla lettera il manuale, Alonzo preferisce confondersi con la strada e adottare un modo di fare molto più pratico.

Sebbene Alonzo affermi di essere il tipo di poliziotto che dà valore alla giustizia di strada piuttosto che a quella legale, in realtà è solo un poliziotto corrotto che pensa di essere al di sopra della legge. Nel corso della giornata procede dunque a sottoporre Jake a ogni sorta di tormento fisico e mentale, mentre commette un crimine ogni 15 minuti circa. Alonzo non è assolutamente l’eroe del film, né un antieroe. È il cattivo e il pubblico è costretto a seguirne le gesta sapendo di non poter fare il tifo per lui. Verso il finale, però, gli equilibri iniziano a cambiare, ed è proprio quello che andiamo ad approfondire nel corso di questo articolo.

La spiegazione del finale di Training Day

Nel corso del film vediamo alcuni dei crimini commessi da Alonzo. Fin dall’inizio, inganna Jake facendogli fumare PCP e poi lo usa come leva contro di lui. Inoltre, intimidisce ripetutamente sospetti e testimoni. In seguito, Alonzo finge un mandato di perquisizione per entrare illegalmente in casa di un sospettato e rubare del denaro. Lui e la sua squadra assassinano uno spacciatore per rubargli 1 milione di dollari, ma i 3 milioni di dollari della retata vengono presentati come un sequestro della polizia, e questo è un dato di fatto. Inoltre, Alonzo ingaggia una banda per uccidere Jake.

Il corrotto poliziotto ha bisogno di soldi per saldare un debito con la mafia russa dopo aver ucciso uno dei suoi membri, ma le sue numerose malefatte alla fine lo raggiungono. Jake riesce a sfuggire all’imminente destino per mano della banda e a rintracciare Alonzo. In seguito gli sottrae il denaro per evitare che possa soddisfare le richieste dei russi. Mentre Alonzo si dirige verso l’aeroporto di Los Angeles per fuggire dal Paese, si ferma a un semaforo rosso, permettendo ai russi di raggiungerlo e di sparargli. Ironia della sorte, l’aver rispettato il codice della strada lo ha portato alla morte.

Il finale originale del film, tuttavia, era molto più mite. Come Denzel Washington ha raccontato in seguito, il finale originale di Training Day prevedeva la morte di Alonzo fuori campo. Washington non pensava che questa punizione fosse adeguata ai numerosi crimini commessi dal personaggio, così si è battuto per un finale diverso. Nella versione cinematografica, Alonzo viene quindi fatto a pezzi da una mitragliatrice, una morte adeguata e brutale per un personaggio brutale. Ma soprattutto, la giustizia è soddisfacente perché non viene fatta da Jake o da un altro agente di polizia, ma dalla mafia russa. Alonzo credeva nella giustizia di strada ed è esattamente ciò che ha ottenuto.

Una teoria sul finale di Training Day

Al di là del finale originale, Training Day sarebbe stato completamente diverso se una teoria emersa in seguito si fosse rivelata corretta. Si tratta di una teoria poco conosciuta sui protagonisti, che porta le cose in una direzione completamente diversa. Essa sostiene che nel corso di tutto il film Jake Hoyt fosse al corrente di tutto ciò che Alonzo aveva pianificato fin dall’inizio. La teoria suggerisce inoltre che Jake abbia incontrato i Tre Saggi, interpretati da Tom Berenger, Harris Yulin e Raymond J. Barry, qualche tempo prima di Alonzo, avvalorando così la possibilità di un doppio gioco da parte di Jake.

Sebbene il ragionamento alla base di questa teoria non sia chiaro, è probabile che sia stato concepito come se Alonzo avesse dei seri problemi con i Tre Saggi, rendendo così necessario un elemento ignaro per eliminare Alonzo e assolvere i Tre Saggi. Il finale di Training Day supporta probabilmente questa teoria, dal momento che i notiziari su ciò che è accaduto ad Alonzo possono essere ascoltati mentre Jake entra in casa sua. In particolare, i notiziari menzionano la morte di Alonzo nei pressi dell’aeroporto nazionale di Los Angeles (LAX) e il periodo trascorso in polizia, ma non fanno alcun riferimento al denaro che Alonzo ha tentato di consegnare ai russi.

Il motivo per cui gli spettatori non sentono il resto del rapporto è che l’audio sfuma nei titoli di coda, ma un rapporto completo includerebbe informazioni sui bossoli degli AK-47 dei russi. Per quanto l’idea sia divertente, la teoria non regge, poiché tutto ciò che accade in Training Day dovrebbe essere accaduto in un modo troppo inverosimile per essere credibile. Inoltre, anche se Jake avesse potuto in qualche modo orchestrare l’aggressione dei senzatetto alla minorenne latina che, guarda caso, era imparentata con i tre gangster di East L.A. che lo hanno quasi ucciso, non ha senso che si sottoponga consapevolmente a tutto lo stress e gli abusi che ha subito solo per aiutare gli enigmatici personaggi a sbarazzarsi di un poliziotto.

Inoltre, se i Tre Saggi avessero davvero voluto eliminare Alonzo, avrebbero potuto farlo con molto meno sforzo e senza coinvolgere altri poliziotti. Anche se una critica comune a Training Day è che i piani di Alonzo non hanno senso, a prescindere dall’accuratezza con cui li ha pianificati, nel grande schema delle cose hanno senso. Lo stesso vale per il fatto che la minorenne latina sia imparentata con Smiley, salvando così Jake da una morte certa. Inoltre, se si considera che Alonzo è basato su un agente corrotto della polizia di Los Angeles realmente esistito, questo contribuisce a fondare la storia.

La teoria avrebbe potuto funzionare se Training Day fosse stato concepito come un film metaforico simile a The Truman Show, ma il film è stato concepito per essere una rappresentazione il più possibile grintosa e realistica della corruzione nelle forze dell’ordine. Per questo motivo, il fatto che Jake sia essenzialmente un agente doppiogiochista dei Tre Saggi porta il film da un dramma ricco di suspense a un territorio da thriller politico hollywoodiano più adatto a un film di James Bond. Per quanto sia interessante considerare Jake come un lupo travestito da pecora, come descrive Alonzo, è troppo inverosimile per avere senso.