HomeCinema News2026

Confermato il nuovo film di Jay & Silent Bob: Kevin Smith rivela i primi dettagli della trama

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Jay & Silent Bob

Il View Askewniverse è pronto ad accogliere un nuovo capitolo. Kevin Smith ha confermato ufficialmente l’arrivo di un nuovo film di Jay & Silent Bob, rivelando anche i primi dettagli sulla trama del progetto, che riporterà la celebre coppia al centro della scena dopo Jay and Silent Bob Reboot del 2019.

Intervenendo ai microfoni di Collider, Smith ha spiegato che il film si intitolerà Jay and Silent Bob: Store Wars e fungerà da prosecuzione diretta degli eventi raccontati in Clerks III. Come ricorderanno i fan, proprio lì Jay e Silent Bob avevano aperto un dispensario di cannabis nel New Jersey, approfittando della legalizzazione della marijuana. È da questa premessa che prende forma la nuova storia.

Una “Spy vs. Spy” in salsa stoner comedy

Secondo Smith, Store Wars sarà una stoner comedy “di altissimo livello”, costruita attorno a un conflitto tanto assurdo quanto familiare allo spirito del franchise. Un dispensario rivale apre infatti proprio dall’altra parte della strada, dando il via a una guerra senza esclusione di colpi tra le due attività. Il film seguirà Jay e Silent Bob nel loro tentativo di sabotare la concorrenza, mentre i nuovi arrivati cercheranno di fare lo stesso con loro.

Il regista ha descritto il concept come una sorta di “Spy vs. Spy”, in cui due coppie di stoner si affrontano a colpi di scherzi, piani improbabili e caos totale. Un ritorno alle origini per personaggi nati nel 1994 con Clerks, diventati icone della cultura pop grazie a film come Jay and Silent Bob Strike Back (2001) e a numerose apparizioni trasversali nell’universo condiviso di Smith.

Il film è attualmente in fase di casting, anche se le riprese non sono ancora iniziate. Smith ha anticipato che i rivali di Jay e Silent Bob saranno proprietari più giovani di un dispensario, visti come una minaccia diretta e personale. Non è escluso, inoltre, il ritorno di volti familiari del View Askewniverse, anche se al momento non sono stati confermati nomi ufficiali.

Jay and Silent Bob: Store Wars si inserisce in un periodo di rinnovata attività creativa per Smith, che negli ultimi anni ha parlato anche di un possibile seguito di Mallrats e di nuove idee legate a Dogma, senza però avviarne lo sviluppo. Con questo terzo film dedicato alla coppia, il regista sceglie di puntare ancora una volta sul duo più rappresentativo del suo universo narrativo.

In attesa di ulteriori dettagli su cast e data di uscita, una cosa è certa: Jay e Silent Bob sono pronti a combattere un’altra guerra, e lo faranno nel modo più rumoroso, sbilenco e autoironico possibile.

Articolo precedente
Omicidio a Easttown 2, Kate Winslet riaccende le speranze: le riprese potrebbero iniziare nel 2027
Articolo successivo
Shawn Levy svela il consiglio di Steven Spielberg su come realizzare un film di successo
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved