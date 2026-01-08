Confermato il nuovo film di Jay & Silent Bob: Kevin Smith rivela i primi dettagli della trama

Il View Askewniverse è pronto ad accogliere un nuovo capitolo. Kevin Smith ha confermato ufficialmente l’arrivo di un nuovo film di Jay & Silent Bob, rivelando anche i primi dettagli sulla trama del progetto, che riporterà la celebre coppia al centro della scena dopo Jay and Silent Bob Reboot del 2019.

Intervenendo ai microfoni di Collider, Smith ha spiegato che il film si intitolerà Jay and Silent Bob: Store Wars e fungerà da prosecuzione diretta degli eventi raccontati in Clerks III. Come ricorderanno i fan, proprio lì Jay e Silent Bob avevano aperto un dispensario di cannabis nel New Jersey, approfittando della legalizzazione della marijuana. È da questa premessa che prende forma la nuova storia.

Una “Spy vs. Spy” in salsa stoner comedy

Secondo Smith, Store Wars sarà una stoner comedy “di altissimo livello”, costruita attorno a un conflitto tanto assurdo quanto familiare allo spirito del franchise. Un dispensario rivale apre infatti proprio dall’altra parte della strada, dando il via a una guerra senza esclusione di colpi tra le due attività. Il film seguirà Jay e Silent Bob nel loro tentativo di sabotare la concorrenza, mentre i nuovi arrivati cercheranno di fare lo stesso con loro.

Il regista ha descritto il concept come una sorta di “Spy vs. Spy”, in cui due coppie di stoner si affrontano a colpi di scherzi, piani improbabili e caos totale. Un ritorno alle origini per personaggi nati nel 1994 con Clerks, diventati icone della cultura pop grazie a film come Jay and Silent Bob Strike Back (2001) e a numerose apparizioni trasversali nell’universo condiviso di Smith.

Il film è attualmente in fase di casting, anche se le riprese non sono ancora iniziate. Smith ha anticipato che i rivali di Jay e Silent Bob saranno proprietari più giovani di un dispensario, visti come una minaccia diretta e personale. Non è escluso, inoltre, il ritorno di volti familiari del View Askewniverse, anche se al momento non sono stati confermati nomi ufficiali.

Jay and Silent Bob: Store Wars si inserisce in un periodo di rinnovata attività creativa per Smith, che negli ultimi anni ha parlato anche di un possibile seguito di Mallrats e di nuove idee legate a Dogma, senza però avviarne lo sviluppo. Con questo terzo film dedicato alla coppia, il regista sceglie di puntare ancora una volta sul duo più rappresentativo del suo universo narrativo.

In attesa di ulteriori dettagli su cast e data di uscita, una cosa è certa: Jay e Silent Bob sono pronti a combattere un’altra guerra, e lo faranno nel modo più rumoroso, sbilenco e autoironico possibile.