Shawn Levy svela il consiglio di Steven Spielberg su come realizzare un film di successo

A volte basta una frase per definire un’intera carriera. Shawn Levy ha raccontato il consiglio decisivo ricevuto da Steven Spielberg su come realizzare un film capace di parlare davvero al pubblico. Un insegnamento che il regista di Stranger Things e Deadpool & Wolverine porta con sé da oltre quindici anni e che continua a guidare ogni sua scelta creativa.

I due cineasti hanno lavorato insieme nel 2011 su Real Steel, diretto da Levy e prodotto esecutivamente da Spielberg. È stato proprio sul set del film con Hugh Jackman che il regista di Jaws, E.T. e Jurassic Park ha lasciato un segno indelebile nel percorso di Levy.

“Dirigi come se fossi seduto in sala”: una lezione che dura da 15 anni

In una recente intervista al New York Times, Shawn Levy ha ricordato quelle parole con estrema chiarezza: “Dirigi come se fossi seduto tra il pubblico”. Un suggerimento semplice solo in apparenza, che secondo Levy racchiude l’essenza del cinema popolare fatto bene. Da allora, il regista ha spiegato di costruire ogni film pensando a come vorrebbe vederlo, sentirlo e viverlo se fosse uno spettatore in una sala buia.

Real Steel si è rivelato un esempio concreto di questo approccio: la storia di un ex pugile che allena un robot da combattimento ha incassato oltre 300 milioni di dollari nel mondo, ottenendo anche una nomination all’Oscar per i migliori effetti visivi. Un risultato che ha confermato a Levy quanto l’attenzione all’esperienza del pubblico sia centrale, indipendentemente dal giudizio della critica.

Negli anni successivi, il regista ha consolidato la sua identità con titoli come Free Guy e The Adam Project, fino ad arrivare a Deadpool & Wolverine, che ha segnato l’ingresso ufficiale di Deadpool e Wolverine nel Marvel Cinematic Universe. In parallelo, Levy ha ricoperto il ruolo di executive producer di Stranger Things, una delle serie più popolari di sempre, conclusasi con un finale evento.

Lo sguardo al pubblico accomuna Levy proprio a Spielberg, il cui cinema ha incassato complessivamente oltre 10 miliardi di dollari e conquistato premi tra Oscar, Emmy e Golden Globe. E mentre Spielberg, a 79 anni, prepara il suo prossimo film di fantascienza in uscita nel 2026, Levy guarda al futuro con un progetto altrettanto ambizioso: Star Wars: Starfighter, atteso al cinema nel maggio 2027.

Se il successo non è mai garantito, una cosa è certa: Shawn Levy continuerà a dirigere mettendosi nei panni dello spettatore, proprio come gli ha insegnato Steven Spielberg.