HomeSerie TvNews

Omicidio a Easttown 2, Kate Winslet riaccende le speranze: le riprese potrebbero iniziare nel 2027

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Kate Winslet attrice
Kate Winslet all'82ª edizione dei Golden Globe Awards. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Dopo anni di cautela e dichiarazioni prudenti, Kate Winslet torna a parlare del futuro di Omicidio a Easttown e lo fa con parole che lasciano finalmente spazio all’ottimismo. In una nuova intervista rilasciata a Deadline, l’attrice premio Oscar ha rivelato che una seconda stagione è più vicina di quanto si pensasse, con la possibilità concreta che le riprese possano partire nel 2027.

La serie HBO, debuttata nel maggio 2021 con sette episodi, ha visto Winslet protagonista nei panni di Mare Sheehan, detective di una piccola comunità della Pennsylvania segnata da un passato doloroso e da un’indagine che sconvolge l’equilibrio del paese: l’omicidio di una ragazza del posto. Un racconto cupo e intimista che, episodio dopo episodio, ha conquistato pubblico e critica, fino a diventare uno dei titoli più celebrati dell’anno.

Una stagione 2 possibile, ma solo se avrà davvero senso

Omicidio a Easttown

Nel corso dell’intervista, Winslet ha spiegato che Omicidio a Easttown 2 non entrerebbe in produzione prima del 2027, sottolineando come il progetto non sia in fase immediata ma neppure accantonato. L’attrice ha ribadito di non voler anticipare alcun dettaglio narrativo, ma ha confermato che esiste una “forte probabilità” che la serie possa tornare davanti alle telecamere.

In passato, la stessa Winslet aveva più volte ridimensionato l’ipotesi di un ritorno, ricordando come il finale della prima stagione fosse narrativamente compiuto e come sarebbe servita una motivazione davvero forte per riprendere un personaggio che le è valso l’Emmy. Proprio questa cautela è uno degli elementi che rende l’eventuale seconda stagione particolarmente attesa.

Il successo della serie è stato certificato anche dai premi: quattro Emmy Awards, tra cui quelli per Winslet ed Evan Peters, protagonista di una delle interpretazioni più sorprendenti della sua carriera. Premi anche per Julianne Nicholson, mentre Jean Smart ha ricevuto ampi riconoscimenti dalla critica.

Nel frattempo, il creatore della serie Brad Ingelsby è tornato su HBO con Task, crime drama con Mark Ruffalo, ambientato nello stesso universo narrativo e già rinnovato per una seconda stagione. Ingelsby ha anche accennato alla possibilità di un crossover tra Task e Omicidio a Easttown, elemento che rafforza ulteriormente l’idea di un ritorno di Mare Sheehan.

Considerato l’impatto culturale della prima stagione e l’accoglienza positiva dei progetti successivi di Ingelsby, l’ipotesi di una nuova collaborazione con il regista Craig Zobel appare tutt’altro che remota. Se davvero Omicidio a Easttown tornerà, l’aspettativa è che riesca ancora una volta a sovvertire le regole del crime televisivo, così come fece nel 2021.

Articolo precedente
Avengers: Doomsday, Alan Cumming racconta l’incidente sul set: “Ho rotto Pedro Pascal”
Articolo successivo
Confermato il nuovo film di Jay & Silent Bob: Kevin Smith rivela i primi dettagli della trama
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved