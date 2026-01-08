Omicidio a Easttown 2, Kate Winslet riaccende le speranze: le riprese potrebbero iniziare nel 2027

Dopo anni di cautela e dichiarazioni prudenti, Kate Winslet torna a parlare del futuro di Omicidio a Easttown e lo fa con parole che lasciano finalmente spazio all’ottimismo. In una nuova intervista rilasciata a Deadline, l’attrice premio Oscar ha rivelato che una seconda stagione è più vicina di quanto si pensasse, con la possibilità concreta che le riprese possano partire nel 2027.

La serie HBO, debuttata nel maggio 2021 con sette episodi, ha visto Winslet protagonista nei panni di Mare Sheehan, detective di una piccola comunità della Pennsylvania segnata da un passato doloroso e da un’indagine che sconvolge l’equilibrio del paese: l’omicidio di una ragazza del posto. Un racconto cupo e intimista che, episodio dopo episodio, ha conquistato pubblico e critica, fino a diventare uno dei titoli più celebrati dell’anno.

Una stagione 2 possibile, ma solo se avrà davvero senso

Nel corso dell’intervista, Winslet ha spiegato che Omicidio a Easttown 2 non entrerebbe in produzione prima del 2027, sottolineando come il progetto non sia in fase immediata ma neppure accantonato. L’attrice ha ribadito di non voler anticipare alcun dettaglio narrativo, ma ha confermato che esiste una “forte probabilità” che la serie possa tornare davanti alle telecamere.

In passato, la stessa Winslet aveva più volte ridimensionato l’ipotesi di un ritorno, ricordando come il finale della prima stagione fosse narrativamente compiuto e come sarebbe servita una motivazione davvero forte per riprendere un personaggio che le è valso l’Emmy. Proprio questa cautela è uno degli elementi che rende l’eventuale seconda stagione particolarmente attesa.

Il successo della serie è stato certificato anche dai premi: quattro Emmy Awards, tra cui quelli per Winslet ed Evan Peters, protagonista di una delle interpretazioni più sorprendenti della sua carriera. Premi anche per Julianne Nicholson, mentre Jean Smart ha ricevuto ampi riconoscimenti dalla critica.

Nel frattempo, il creatore della serie Brad Ingelsby è tornato su HBO con Task, crime drama con Mark Ruffalo, ambientato nello stesso universo narrativo e già rinnovato per una seconda stagione. Ingelsby ha anche accennato alla possibilità di un crossover tra Task e Omicidio a Easttown, elemento che rafforza ulteriormente l’idea di un ritorno di Mare Sheehan.

Considerato l’impatto culturale della prima stagione e l’accoglienza positiva dei progetti successivi di Ingelsby, l’ipotesi di una nuova collaborazione con il regista Craig Zobel appare tutt’altro che remota. Se davvero Omicidio a Easttown tornerà, l’aspettativa è che riesca ancora una volta a sovvertire le regole del crime televisivo, così come fece nel 2021.