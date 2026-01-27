Darkman, il celebre film horror di Sam Raimi con Liam Neeson, potrebbe finalmente avere un seguito

Il film cult Darkman, il film di Sam Raimi con Liam Neeson, potrebbe finalmente avere un sequel a 36 anni dalla sua uscita. Raimi – da giovedì al cinema con Send Help – ha infatti recentemente affrontato la possibilità di un seguito e ha confermato che sta lavorando alla realizzazione del film, ma ha avvertito che ci sono ancora alcuni ostacoli da superare. “Sì, la Ghost House Pictures, la società con cui lavoro, sta cercando di realizzare il sequel in questo momento”, ha detto Raimi. “Abbiamo una sceneggiatura e due grandi registi, ma stiamo ancora avendo qualche difficoltà con il finanziamento. È sempre così nel mondo del cinema”.

Raimi aveva aggiornato sullo stato del franchise di Darkman l’ultima volta nel 2022, quando ha indicato che la Universal era interessata a realizzare un nuovo sequel, ma sembrava sottintendere che non fosse ancora direttamente coinvolto nel progetto. “La Universal sta parlando di un sequel di Darkman”, ha rivelato in quell’occasione il regista. “C’è un produttore coinvolto. Non ho ancora sentito la trama né mi sono informato, sono stato molto impegnato con Doctor Strange. Ma penso che sia una buona idea”.

Di cosa parla Darkman?

Darkman è stato un successo inaspettato quando è uscito nel 1990, incassando 48,8 milioni di dollari con un budget dichiarato di 14 milioni. I critici hanno accolto con grande entusiasmo questo insolito film horror sui supereroi, portando il cult classico a un punteggio dell’80% su Rotten Tomatoes. Il film ha per protagonista un brillante scienziato, impegnato nella ricerca di una nuova pelle sintetica. Un gruppo di criminali penetra però nel suo laboratorio mandandolo in fiamme. Sopravvissuto, ma sfigurato orribilmente, l’uomo medita la vendetta ed assume una nuova identità proprio grazie alle sue scoperte scientifiche.

Il successo del film originale ha portato a due sequel direct-to-video, Darkman II: The Return of Durant e Darkman III: Die Darkman Die, ma Neeson non ha partecipato a nessuno dei due film, mentre Raimi ha ceduto la regia a Bradford May. Lo stesso Neeson ha discusso la possibilità di tornare per un nuovo sequel di Darkman, esprimendo un interesse deciso a riprendere il ruolo del dottor Peyton Westlake.

“È una buona domanda”, ha detto l’attore in risposta a una domanda sul suo potenziale ritorno in un’intervista del 2022. “Sarei molto interessato a leggere la sceneggiatura. Molto”. Non resta a questo punto che scoprire se questo nuovo aggiornamento si rivelerà quello definitivo, portando così finalmente ad un vero e proprio film di quel cult uscito ormai quasi quarant’anni fa.