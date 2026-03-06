HomeCinema News2026

Super Santos: al via le riprese dell’opera prima di Ciro Visco

Di Chiara Guida

Quattro amici, quattro destini, una sola passione. Sono iniziate a Napoli le riprese di “Super Santos” opera prima di Ciro Visco liberamente tratta dal romanzo di Roberto Saviano “Cuore puro” (Giunti Editore, 2022), che ne è anche sceneggiatore con Stefano Piedimonte e con lo stesso regista.

Nel cast Francesco Di Leva, Massimiliano Rossi, Antonia Truppo e i giovanissimi esordienti Thomas D’Angelo, Ciro Esposito, Ciro Dommarco e Danilo D’Ambrosio.

ll film è prodotto da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Marco Grifoni per Palomar (a Mediawan company), Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm ed è una produzione Palomar (a Mediawan company) e PiperFilm realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

Le riprese si svolgeranno per 6 settimane a Napoli. Alla fotografia Cristiano Di Nicola, la scenografia è di Ludovica Ferrario, i costumi di Mariano Tufano, il montaggio sarà curato da Marcello Saurino.

“Super Santos” sarà distribuito nei cinema in Italia da PiperFilm  e all’estero da PiperPlay.

