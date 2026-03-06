Sudestival 2026: Riccardo Scamarcio ospite del gran finale

Si avvia verso la sua conclusione la 26esima edizione del Sudestival, il festival lungo un inverno della Città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma, con un weekend finale ricco di appuntamenti speciali e grandi ospiti.

Sabato 14 marzo a chiudere il festival sarà la consueta serata delle premiazioni che vedrà i Presidenti delle Giurie, tra cui Silvio Soldini e Marco Spoletini consegnare i Premi ai vincitori della 26esima edizione. In apertura della serata, l’esibizione dell’Orchestra del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, che eseguirà un arrangiamento sulle musiche tratte dai film di Bernardo Bertolucci, a cui è stata dedicata la retrospettiva Gli Imprescindibili di questa edizione. Ospite d’onore della serata finale sarà Riccardo Scamarcio a cui il festival consegnerà il Premio Speciale Sudestival 2026 “Eccellenze del Cinema” per l’intensa e prestigiosa carriera. Per l’occasione verrà proiettato Modì – Tre giorni sulle ali della follia, film diretto da Johnny Depp in cui l’attore interpreta l’artista Amedeo Modigliani al fianco di Al Pacino e Stephen Graham: la proiezione sarà preceduta da un’intervista con l’attore e regista pugliese.

Prima della serata conclusiva, un ricco e lungo weekend che parte giovedì 12 marzo con una nuova proiezione della sezione Young, dedicata ai ragazzi della scuola media inferiore: il regista Davide Gentile accompagnerà gli studenti nella visione del suo film Denti da squalo, pronto a dialogare con loro per domande e curiosità. In serata, si terrà invece la proiezione musicata dal vivo in collaborazione con Cineritratti intitolata Risate in partitura: Buster Keaton Live, in cui l’Ensemble del Ritratti Festival realizzerà l’accompagnamento musicale di due perle del cinema muto firmate dal celebre regista: Sherlock Jr. (1924) e Seven Chances (1925). Le musiche originali di Stephen Prutsman verranno eseguite da Anna Habruk (pianoforte), Lorenzo Rovati (violino), Moira Cauzzo (violino), Anna Serova (viola) e Federica Del Gaudio (violoncello).

Nel suo ultimo venerdì di programmazione, il festival vivrà nuovamente la propria dimensione internazionale con la Giornata dedicata alla Cultura Albanese, in collaborazione con la Fondazione Gramsci di Puglia e con il patrocinio di AQSHF: il 13 marzo torna il focus sull’Albania, novità della scorsa edizione e quest’anno intitolato Sguardi d’Albania: memoria, identità, futuro, figlio di un legame storico, sociale e culturale sedimentato con lo sbarco del 1991. Il focus si apre con Più forte dei ciclopi di Stefano Grossi, presente in sala con il protagonista Fatos Lubonja, documentario che arriva in Italia dopo essere stato presentato in anteprima internazionale durante l’ultimo Tirana International Film Festival. A seguire, dopo la proiezione del cortometraggio Vegla bën ustain di Fabrizio Bellomo, Vito Saracino, ricercatore della Fondazione Gramsci di Puglia, presenterà il suo libro Abbiamo bisogno di Scuole e Maestri, in dialogo con Mimmo Mazza (Gazzetta del Mezzogiorno) e la prof.ssa Patrizia Cefalato (UniBa). A chiudere il focus sarà l’anteprima della versione restaurata in 4K del film Gunat Përmbi Tela di Muharrem Fejzo: presenta la serata il giornalista Arbër Agalliu, insieme agli interventi di Eriona Vyshka (AQSHF), Nicola Barbuti (Dabimus srl – Università di Bari), Resmie Hallulli (Università di Bari, Fondazione Gramsci Puglia), Eva Meksi (Le Aquile di Seta).

Gran finale anche della sezione Masterclass: sabato 14 marzo il protagonista sarà Michele Braga, autore della colonna sonora di Mixed by Erry di Sydney Sibilia, pronto ad incantare gli studenti nell’incontro dal titolo “La magia della colonna sonora nel racconto cinematografico”. In mattinata verrà inoltre proiettato Finché morte non ci separi, cortometraggio intenso e poetico di OffiCine-IED che affronta con sguardo inedito il tema della violenza psicologica e domestica. Il corto è diretto da Alice Gnech e Edoardo Maione, con la direzione artistica di Silvio Soldini e le interpretazioni di Amanda Sandrelli, Carla Signoris e Filippo Scicchitano, affiancati dai giovani talenti Francesca Blasutig e Davide Gaudiosi.

Giunto alla sua 26esima edizione, il Sudestival afferisce all’AFIC e si conferma il punto di riferimento del cinema italiano di qualità in Puglia, grande schermo delle opere prime del cinema italiano, della recente produzione di DOC e di cortometraggi italiani, nella splendida cornice della città di Monopoli.