High Potential rinnovata per la stagione 3 su ABC, ma con un grande cambiamento dietro le quinte

ABC ha ufficialmente rinnovato High Potential per una terza stagione, confermando il successo della serie poliziesca guidata da Kaitlin Olson. Il drama investigativo è stato uno dei debutti televisivi più importanti del 2024 per la network americana e ha continuato a registrare ottimi risultati anche durante la stagione televisiva 2025-2026.

La serie segue Morgan Gillory, una donna con un quoziente intellettivo straordinario che finisce per collaborare con l’unità Major Crimes del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Grazie alla sua intuizione fuori dal comune, Morgan aiuta i detective a risolvere casi complessi, portando una prospettiva originale all’interno di una struttura narrativa tipica dei procedural polizieschi.

Fin dal suo debutto, High Potential si è distinta proprio per questo mix tra crime investigativo e sviluppo dei personaggi, un elemento che ha contribuito alla sua popolarità. Oltre ai casi settimanali, la serie ha infatti dedicato ampio spazio alle storie personali dei protagonisti, ampliando progressivamente il ruolo dei membri del team Major Crimes e rendendo l’universo narrativo sempre più ricco.

L’uscita dello showrunner Todd Harthan cambia il futuro della serie

Il rinnovo per la stagione 3, riportato da Deadline, arriva però con una notizia importante che potrebbe influenzare il futuro creativo della serie. Todd Harthan, showrunner originale di High Potential, lascerà infatti il progetto prima dell’inizio del nuovo ciclo produttivo.

Harthan è stato una figura centrale nello sviluppo della serie sin dal suo debutto, guidando le prime due stagioni e contribuendo a definire tono, struttura narrativa e sviluppo dei personaggi. Il suo addio è legato a un nuovo impegno professionale: lavorerà infatti alla serie live action di Eragon per Disney+, insieme allo showrunner Todd Helbing nell’ambito del suo accordo con 20th Television.

L’uscita di uno showrunner in una fase relativamente iniziale della vita di una serie può rappresentare una sfida significativa. Cambiamenti di questo tipo possono infatti portare a nuove direzioni creative, modifiche nello stile narrativo o nella gestione dei personaggi. Al momento ABC non ha ancora annunciato chi prenderà il posto di Harthan alla guida del progetto.

Nel frattempo, la seconda stagione di High Potential è ancora in corso e ha già introdotto diversi sviluppi importanti nella trama. Tra gli archi narrativi più rilevanti c’è il mistero legato alla scomparsa di Roman, ex partner di Morgan, che rappresenta uno dei filoni centrali della stagione.

Un altro elemento che continua ad attirare l’attenzione del pubblico è la dinamica tra Morgan e Karadec, costruita lentamente nel corso delle stagioni. Dopo i primi accenni nella stagione 1, la seconda stagione ha iniziato a sviluppare con maggiore decisione il potenziale romantico tra i due personaggi, alimentando il classico schema televisivo del “will they/won’t they”.

Con la conferma di una terza stagione, i fan della serie potranno quindi aspettarsi nuovi casi, ulteriori sviluppi dei personaggi e forse anche una svolta nella relazione tra Morgan e Karadec. Resta ora da capire quale direzione prenderà la serie senza il suo showrunner originale e chi guiderà la prossima fase di uno dei crime drama più seguiti della televisione americana.