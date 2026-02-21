Neve Campbell sulla maternità di Sidney in Scream 7: “È una storia che chiude il cerchio”

A più di 30 anni dall’omicidio di sua madre, Scream 7 segna un ritorno significativo per Sidney Prescott, che ora è lei stessa madre. Neve Campbell, che riprende il ruolo dopo aver saltato il precedente film, ha recentemente spiegato come il personaggio riesca a “guarire in qualche modo la ferita” lasciata da sua madre Maureen Prescott quando Sidney appare con la figlia Tatum (Isabel May) nel nuovo film, in uscita il 27 febbraio nei cinema.

“È una storia che chiude il cerchio per Sidney”, ha detto a TotalFilm. “C’è molto trauma intorno alla sua maternità e a sua madre. Ha fatto la scelta molto coraggiosa di avere figli. E ha preso questa decisione, vuole vivere in questa piccola città, avere una famiglia e superare il suo passato”. Campbell ha continuato: “E naturalmente ha una grande paura che ciò possa tornare a tormentare la sua famiglia, cosa che effettivamente accade. Ma riesce in qualche modo a guarire quella ferita”.

Nel primo Scream (1996), [SPOILER] qualcuno con una maschera di Ghostface inizia a uccidere gli amici di Sidney un anno dopo l’omicidio di sua madre Maureen. Gli assassini si rivelano essere il fidanzato di Sidney, Billy (Skeet Ulrich), e il suo amico Stu (Matthew Lillard), dopo che la madre di Billy ha lasciato suo padre quando ha scoperto che aveva una relazione con Maureen.

Il passato di Maureen è stato poi ripreso in Scream 3 (2000), [SPOILER] quando suo figlio illegittimo Roman (Scott Foley) inizia una serie di omicidi anni dopo che lei lo ha abbandonato a Hollywood, dove si sottintende che sia stata violentata mentre cercava di sfondare come attrice. Non resta ora che attendere di vedere il nuovo film e scoprire come sarà il ruolo da madre di Sydney.

LEGGI ANCHE: Scream 7, guida al cast e ai personaggi del film