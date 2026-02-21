HomeCinema News2026

Neve Campbell sulla maternità di Sidney in Scream 7: “È una storia che chiude il cerchio”

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Neve Campbell in Scream 7

A più di 30 anni dall’omicidio di sua madre, Scream 7 segna un ritorno significativo per Sidney Prescott, che ora è lei stessa madre. Neve Campbell, che riprende il ruolo dopo aver saltato il precedente film, ha recentemente spiegato come il personaggio riesca a “guarire in qualche modo la ferita” lasciata da sua madre Maureen Prescott quando Sidney appare con la figlia Tatum (Isabel May) nel nuovo film, in uscita il 27 febbraio nei cinema.

È una storia che chiude il cerchio per Sidney”, ha detto a TotalFilm. “C’è molto trauma intorno alla sua maternità e a sua madre. Ha fatto la scelta molto coraggiosa di avere figli. E ha preso questa decisione, vuole vivere in questa piccola città, avere una famiglia e superare il suo passato”. Campbell ha continuato: “E naturalmente ha una grande paura che ciò possa tornare a tormentare la sua famiglia, cosa che effettivamente accade. Ma riesce in qualche modo a guarire quella ferita”.

Nel primo Scream (1996), [SPOILER] qualcuno con una maschera di Ghostface inizia a uccidere gli amici di Sidney un anno dopo l’omicidio di sua madre Maureen. Gli assassini si rivelano essere il fidanzato di Sidney, Billy (Skeet Ulrich), e il suo amico Stu (Matthew Lillard), dopo che la madre di Billy ha lasciato suo padre quando ha scoperto che aveva una relazione con Maureen.

Il passato di Maureen è stato poi ripreso in Scream 3 (2000), [SPOILER] quando suo figlio illegittimo Roman (Scott Foley) inizia una serie di omicidi anni dopo che lei lo ha abbandonato a Hollywood, dove si sottintende che sia stata violentata mentre cercava di sfondare come attrice. Non resta ora che attendere di vedere il nuovo film e scoprire come sarà il ruolo da madre di Sydney.

LEGGI ANCHE: Scream 7, guida al cast e ai personaggi del film

Articolo precedente
Mads Mikkelsen confermato nel nuovo film di Martin Scorsese con DiCaprio e Lawrence
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved