Mads Mikkelsen confermato nel nuovo film di Martin Scorsese con DiCaprio e Lawrence

Mads Mikkelsen si unirà a Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nel prossimo film di Martin Scorsese, What Happens at Night, come confermato da Deadline. Prodotto da Apple Original Films in collaborazione con Studiocanal, questo racconto onirico segue le vicende di una coppia americana sposata che si reca in una piccola cittadina europea innevata per adottare un bambino. Nel cast figura anche Patricia Clarkson. Scorsese dirigerà e produrrà per la Sikelia Productions. Il copione, tratto dall’omonimo romanzo di Peter Cameron, è stato scritto da Patrick Marber.

Di cosa parla What Happens at Night?

What Happens at Night segue una coppia americana in una città europea innevata per adottare un bambino. Soggiornando in un hotel quasi deserto pieno di personaggi enigmatici – un cantante eccentrico, un uomo d’affari corrotto e un magnetico guaritore spirituale – si trovano ad affrontare uno strano mondo che mette alla prova il loro matrimonio e il loro senso della realtà. L’inizio della produzione è previsto per febbraio nella Repubblica Ceca. Nel film, Mikkelsen interpreterà Fratel Emmanuel.

Il film segna l’ultima collaborazione tra Scorsese, DiCaprio e Apple Original Films dopo Killers of the Flower Moon, candidato a 10 premi Oscar. Lawrence ha invece collaborato con Apple Original Films a progetti come Causeway e Bread & Roses, oltre al prossimo film giallo The Wives, in cui reciterà e sarà anche produttrice.

Mikkelsen, invece, è noto per film come Un altro giro (2020), vincitore dell’Oscar come miglior film internazionale, Il sospetto, Casino Royale, Doctor Strange e La terra promessa, oltre che per il suo ruolo iconico nella serie TV Hannibal. Ma è noto anche per i blockbuster Animali fantastici – I segreti di Silente, Doctor Strange e Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Prossimamente sarà protagonista anche della commedia dark The Last Viking e del thriller d’azione Sirius.