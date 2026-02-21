Venom: in lavorazione un Film d’animazione dai registi di Final Destination Bloodlines

Venom, il simbionte dai denti storti diventato uno dei cattivi preferiti di Spider-Man, apparirà in un film d’animazione dei registi di Final Destination Bloodlines Zach Lipovsky e Adam B. Stein.

Tom Hardy, che ha interpretato Eddie Brock e la sua controparte aliena in tre film live-action di Venom, sarà coinvolto nel progetto, secondo una fonte dello studio. Non è chiaro, tuttavia, se darà la voce al personaggio in questo capitolo o se interpreterà un altro ruolo. Il progetto è nelle prime fasi di sviluppo, quindi molto potrebbe cambiare. La critica ha più o meno odiato il franchise di Venom, ma i film sono stati un enorme successo, incassando complessivamente oltre 1,8 miliardi di dollari a livello globale.

Dato l’argomento e il pedigree dei registi, il progetto non sembra particolarmente adatto ai bambini. Sony Pictures, che controlla i diritti di Venom attraverso il suo accordo di licenza con l’universo di Spider-Man della Marvel, produrrà il film tramite Sony Pictures Animation. La divisione ha ottenuto ottimi risultati con precedenti avventure animate come Spider-Man: Un nuovo universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Un terzo film, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, dovrebbe debuttare nelle sale nel 2027.

Lipovsky e Stein sono entrati nel mirino di Hollywood con il successo di “Final Destination Bloodlines”, che ha rivitalizzato il franchise horror e ha incassato 317,9 milioni di dollari. La coppia è stata scelta per co-sceneggiare “Gremlins 3” con Chris Columbus, che dirigerà e produrrà il film, con Steven Spielberg in qualità di produttore esecutivo. L’uscita del film è prevista per il 2027.

Lipovsky e Stein sono rappresentati da Verve, Ground Control e Lichter Grossman.