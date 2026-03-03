James Gunn potrebbe dire addio ai DC Studios a seguito dell’accordo tra Warner Bros. e Paramount

James Gunn potrebbe dimettersi dalla carica di co-amministratore delegato della DC Studios dopo l’annuncio che la Paramount Skydance acquisirà presto la proprietà della Warner Bros. Discovery? È questa la domanda che circola nelle ultime ore. Gunn ha già chiarito che il suo contratto rimarrà valido indipendentemente dall’esito della trattativa (quando sembrava che Netflix avrebbe avuto la meglio), e David Ellison della Paramount ha assicurato che tutto continuerà a funzionare normalmente per quanto riguarda la produzione cinematografica della Warner Bros.

Ciò non significa, tuttavia, che Gunn vorrà continuare a essere associato allo studio sotto il marchio Paramount. Si ipotizza infatti che Gunn potrebbe decidere di dimettersi dalla sua attuale posizione una volta completato il lavoro su Man of Tomorrow. A sostenerlo è John Campea, che nel suo show su YouTube ha affermato: “Sono sicuro al 100% che prima della fine dell’anno James Gunn andrà da David Zaslav e dirà: ‘È stato bello, ma non lavorerò mai per quei tizi. Quindi, puoi liberarmi dal mio contratto?’. E penso che David Zaslav lo libererà dal suo contratto”.

“Penso che finirà per tornare alla Marvel e diventerà l’erede designato di Kevin Feige per prendere il controllo della Marvel dopo che Kevin Feige se ne sarà andato”, ha aggiunto. “Questo è ciò che penso succederà. Questa è la road map che vedo realizzarsi”. Al momento, naturalmente, si tratta di teorie senza alcun riscontro nella realtà. Non ci sono infatti indicazioni riguardo a ciò che accadrà a Gunn e al suo ruolo presso i DC Studios. La speranza è, visto il progetto a lungo termine del DC Universe, che rimanga a capo dei DC Studios.