L’esorcista: la star di The Flash, Sasha Calle, si unisce al film con Scarlett Johansson

Nonostante il fallimento di L’esorcista – Il credente, Universal, Blumhouse e il regista Mike Flanagan hanno convinto gli appassionati del genere horror a dare un’altra possibilità alla saga horror ingaggiando Scarlett Johansson (Black Widow, Jurassic World – La rinascita) come protagonista di un nuovo film, e il progetto ha ora aggiunto un altro nuovo membro al cast.

Secondo Deadline, Sasha Calle ha firmato per un ruolo non ancora rivelato nel revival horror, la cui uscita è prevista per il 12 marzo 2027. Si unisce al cast di supporto già annunciato composto da Jacobi Jupe, Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne e Diane Lane. Calle è nota per aver interpretato Supergirl in The Flash e più recentemente è apparsa in The Rip di Netflix.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, si dice che questo nuovo film sarà un reboot completo e non una continuazione di L’esorcista – Il credente. L’uscita del 2023 si è rivelata una grande delusione per i fan del capolavoro di William Friedkin, ma alla fine ha ottenuto un discreto successo al botteghino. Resta da vedere se questo film avrà qualche legame con l’originale.

Per quanto riguarda Flanagan, il suo progetto più recente è stato l’adattamento di Stephen King, The Life of Chuck, e in precedenza ha diretto progetti come La caduta della casa degli Usher, Doctor Sleep, Il gioco di Gerald, The Haunting of Hill House. Prossimamente, oltre al nuovo L’esorcista, di suo si potranno vedere anche la serie Carrie e il film The Mist, entrambi adattamenti di opere di King.

