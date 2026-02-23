Daniel Radcliffe smentisce le voci sul suo possibile rimpiazzo di Hugh Jackman come Wolverine nell’MCU

Con il Marvel Cinematic Universe sul punto di rilanciare la serie di film degli X-Men, le speculazioni dei fan sul casting sono dilagate e tra i candidati più popolari c’è Daniel Radcliffe nel ruolo di Wolverine. Il burbero eroe è stato interpretato dal famoso Hugh Jackman sin dal film X-Men del 2000. Sebbene inizialmente si fosse ritirato dal ruolo nel 2017, l’attore è tornato per Deadpool & Wolverine del 2024. Allo stesso modo, molti dei suoi co-protagonisti di X-Men sono stati scritturati per riprendere i loro ruoli in Avengers: Doomsday.

Nonostante ciò, il piano a lungo termine è ancora quello di ricomporre il team di supereroi per una nuova generazione dopo Doomsday e il suo seguito, Avengers: Secret Wars. Di conseguenza, Radcliffe si è trovato a dover affrontare le voci sul casting in una recente intervista con ComicBook. Sebbene “fosse una voce molto lusinghiera circolata su Internet”, la star ha affermato che “non è mai stata reale”. Ha continuato: “Non è mai stato suggerito in alcun modo da nessuno che avesse il potere di farlo accadere. E, onestamente, sarebbe stupido non prendere in considerazione una cosa del genere”.

Inoltre, c’è una cosa importante che impedisce a Radcliffe di interpretare Wolverine: Jackman. “Se dovessero fare altri Wolverine, essere la persona che segue Hugh Jackman non è nella mia lista dei desideri”, ha spiegato. “Per qualsiasi suo ruolo, in particolare quello che ha reso più iconico della sua carriera, sono felice di non farlo e di lasciare che continui a farlo lui”.

Daniel Radcliffe interpreterà mai un supereroe?

In precedenza, Radcliffe aveva parlato con Screen Rant della possibilità di entrare a far parte dell’MCU o del suo rivale, il DC Universe, in un ruolo da supereroe. Anche in questo caso, Radcliffe ha negato qualsiasi interesse esplicito per il franchise, ma ha anche chiarito di essere disposto a cambiare idea. “Sai, le mie dimensioni mi rendono perfetto per Spider-Man”, ha scherzato l’ex protagonista di Harry Potter. “Penso che quella nave sia ormai salpata, a meno che un giorno non facciano Spider-Geriatric-Man e io possa farlo”.

Chiarendo, Radcliffe ha dichiarato: “Voglio dire, guardate, ovviamente sarei aperto a qualsiasi cosa se la sceneggiatura fosse […] interessante, strana e diversa, ma non c’è mai stato nulla di vero in tutto questo”. Ha poi rivelato che Wolverine è sempre stato il ruolo “classico” su cui gli vengono poste domande. Radcliffe ha continuato: “C’è ancora gente che mi viene a chiedere: ‘Ma succederà davvero?’. E io rispondo: ‘No, amico’”. Nonostante l’interesse dei fan, ha ribadito che non ci sono mai stati piani ufficiali per il suo ingresso nell’MCU.

Sebbene la porta sembrasse chiusa per Radcliffe per interpretare Wolverine o un altro supereroe, l’attore è stato attento a non chiuderla definitivamente. Ha concluso: “Non escluderei mai nulla del genere, ma non sto necessariamente chiedendo a gran voce di farne parte o cercando di ottenerlo. Sono fortunato perché posso giudicare qualsiasi lavoro in base alla qualità della sceneggiatura”.