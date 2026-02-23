Netflix annuncia la data di uscita di The Dinosaurs, la nuova serie evento di Steven Spielberg

Steven Spielberg torna ufficialmente nel mondo dei dinosauri con un nuovo ambizioso progetto targato Netflix. Dopo aver rivoluzionato per sempre il cinema blockbuster con Jurassic Park, il regista premio Oscar continua a esplorare l’immaginario preistorico, questa volta come creatore di una serie documentaria in quattro parti intitolata The Dinosaurs.

Netflix ha confermato che la serie debutterà in streaming il 6 marzo, accompagnando l’annuncio con un nuovo trailer ufficiale che anticipa l’imponente ricostruzione visiva del mondo preistorico. Il progetto promette di raccontare l’ascesa e la caduta dei dinosauri sul pianeta Terra, analizzandone le origini, il ruolo nello sviluppo dell’ecosistema e la loro misteriosa estinzione.

A guidare lo spettatore in questo viaggio sarà la voce di Morgan Freeman, attore premio Oscar che presta la sua narrazione a una serie che punta su effetti visivi all’avanguardia e una ricostruzione scientificamente accurata delle varie ere geologiche.

Dalla collaborazione con Amblin ai dinosauri protagonisti della serie

Spielberg figura come produttore esecutivo attraverso la sua storica casa di produzione, Amblin Entertainment, in collaborazione con il team creativo dietro la serie naturalistica Our Planet. Una sinergia che lascia intuire un approccio spettacolare ma al tempo stesso rigoroso dal punto di vista divulgativo.

Tra le specie che appariranno nella serie figurano proto-dinosauri come il Marasuchus, giganti erbivori come Plateosaurus e Mamenchisaurus, oltre a icone amatissime come Stegosaurus e Ankylosaurus. Non mancheranno i grandi predatori, tra cui Allosaurus e il celebre Tyrannosaurus rex, insieme a creature marine come Pliosaurus e Mosasaurus.

Il progetto arriva in un momento particolarmente intenso per Spielberg, che si prepara anche al ritorno al cinema sci-fi con Disclosure Day, atteso nelle sale il 12 giugno e interpretato da Emily Blunt e Josh O’Connor.

The Dinosaurs segue inoltre l’uscita di Jurassic World: Rebirth, diretto da Gareth Edwards e prodotto esecutivamente dallo stesso Spielberg. Sebbene il futuro del franchise Jurassic non sia ancora stato delineato ufficialmente, è chiaro che il regista continuerà a supervisionarne l’evoluzione.

Resta ora da capire come il pubblico accoglierà questa nuova incursione nel passato remoto della Terra. Con l’esperienza di Spielberg nel dare vita ai dinosauri sullo schermo e il supporto tecnologico di Netflix, le aspettative sono alte. E l’attesa, ormai, è quasi finita.