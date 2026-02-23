HomeSerie TvNews

Netflix annuncia la data di uscita di The Dinosaurs, la nuova serie evento di Steven Spielberg

Di Redazione

-

Seguici su Google News
dinosaurs netflix
© Netflix

Steven Spielberg torna ufficialmente nel mondo dei dinosauri con un nuovo ambizioso progetto targato Netflix. Dopo aver rivoluzionato per sempre il cinema blockbuster con Jurassic Park, il regista premio Oscar continua a esplorare l’immaginario preistorico, questa volta come creatore di una serie documentaria in quattro parti intitolata The Dinosaurs.

Netflix ha confermato che la serie debutterà in streaming il 6 marzo, accompagnando l’annuncio con un nuovo trailer ufficiale che anticipa l’imponente ricostruzione visiva del mondo preistorico. Il progetto promette di raccontare l’ascesa e la caduta dei dinosauri sul pianeta Terra, analizzandone le origini, il ruolo nello sviluppo dell’ecosistema e la loro misteriosa estinzione.

A guidare lo spettatore in questo viaggio sarà la voce di Morgan Freeman, attore premio Oscar che presta la sua narrazione a una serie che punta su effetti visivi all’avanguardia e una ricostruzione scientificamente accurata delle varie ere geologiche.

Dalla collaborazione con Amblin ai dinosauri protagonisti della serie

Spielberg figura come produttore esecutivo attraverso la sua storica casa di produzione, Amblin Entertainment, in collaborazione con il team creativo dietro la serie naturalistica Our Planet. Una sinergia che lascia intuire un approccio spettacolare ma al tempo stesso rigoroso dal punto di vista divulgativo.

Tra le specie che appariranno nella serie figurano proto-dinosauri come il Marasuchus, giganti erbivori come Plateosaurus e Mamenchisaurus, oltre a icone amatissime come Stegosaurus e Ankylosaurus. Non mancheranno i grandi predatori, tra cui Allosaurus e il celebre Tyrannosaurus rex, insieme a creature marine come Pliosaurus e Mosasaurus.

Il progetto arriva in un momento particolarmente intenso per Spielberg, che si prepara anche al ritorno al cinema sci-fi con Disclosure Day, atteso nelle sale il 12 giugno e interpretato da Emily Blunt e Josh O’Connor.

The Dinosaurs segue inoltre l’uscita di Jurassic World: Rebirth, diretto da Gareth Edwards e prodotto esecutivamente dallo stesso Spielberg. Sebbene il futuro del franchise Jurassic non sia ancora stato delineato ufficialmente, è chiaro che il regista continuerà a supervisionarne l’evoluzione.

Resta ora da capire come il pubblico accoglierà questa nuova incursione nel passato remoto della Terra. Con l’esperienza di Spielberg nel dare vita ai dinosauri sullo schermo e il supporto tecnologico di Netflix, le aspettative sono alte. E l’attesa, ormai, è quasi finita.

Articolo precedente
Daredevil: Born Again 2, Jessica Henwick rompe il silenzio sui rumor di Iron Fist
Articolo successivo
A Knight of the Seven Kingdoms 2: Tanzyn Crawford anticipa il destino di Tanselle dopo il finale
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved