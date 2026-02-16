HomeCinema News2026

Thor vs. Scarlet Witch: Chris Hemsworth mette fine al dibattito su quale Avenger sia il più potente

Di Gianmaria Cataldo

Chris Hemsworth
Chris Hemsworth al photocall al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Sebbene Thor si sia definito il “vendicatore più forte”, il suo interprete Chris Hemsworth ha un’opinione diversa sulla gerarchia dei poteri nell’universo cinematografico Marvel. Certo, Thor, in quanto dio asgardiano, possiede varie abilità sovrumane, tra cui longevità, capacità di guarigione potenziata e superforza, ma la sua abilità più iconica è l’elettrocinesi. In una clip condivisa da samihaidary su Instagram, tuttavia, Hemsworth ha espresso un parere schietto sulle possibilità di Thor. Alla domanda su chi vincerebbe in uno scontro tra lui e Scarlet Witch, la star ha risposto con un sorriso: “Probabilmente Wanda”.

Considerando i poteri di Wanda di alterare la realtà e la magia potenziata dal Darkhold, la risposta di Hemsworth è condivisibile. Dopotutto, Scarlet Witch ha dato del filo da torcere a Doctor Strange in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Un altro scontro molto popolare tra i fan è quello tra Wanda e il fratello di Thor, Loki (Tom Hiddleston). L’altro principe di Asgard, Loki, è il dio dell’inganno, dotato di poteri di mutaforma e magia.

Da quando sono stati introdotti, sia Wanda che Loki hanno ricevuto potenziamenti significativi, rendendo difficile prevedere l’esito di un loro possibile scontro. Purtroppo, la probabilità che Wanda combatta contro Thor o Loki è scarsa. Entrambi i fratelli dovrebbero tornare in Avengers: Doomsday, ma il ritorno di Olsen nell’MCU non è stato annunciato. L’anno scorso, tuttavia, l’attrice ha dichiarato: “Vorrei vederla tornare in questo ruolo perché penso che quello che hanno fatto con lei sia davvero fantastico e adoro il percorso che ha intrapreso”.

Da parte sua, anche Chris Hemsworth è entusiasta del ritorno del suo eroe nella serie. Secondo Hemsworth, Avengers: Doomsday è “incredibilmente emozionante, incredibilmente potente”. Ha continuato: “Questo film vi lascerà a bocca aperta. Non so come ci siano riusciti”. Indipendentemente dal futuro di Wanda e Thor nell’MCU, la prospettiva di uno scontro tra una Scarlet Witch al massimo della sua potenza e il Dio del Tuono è davvero entusiasmante. Con la posta in gioco multiversale di Doomsday e del suo seguito, Avengers: Secret Wars, la Marvel ha la possibilità di mostrare gli Avengers che combattono tra loro e di ampliare il suo roster attraverso cameo, quindi i fan interessati potrebbero ancora vedere esaudito il loro desiderio in qualche modo.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

