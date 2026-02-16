Egg ricevette una profezia piuttosto allarmante nell’episodio 3 di A Knight of the Seven Kingdoms, che apparentemente implicava che sarebbe stato l’ennesimo folle sovrano Targaryen. Il momento cruciale arriva prima che Dunk scopre che Egg era in realtà Aegon Targaryen, così ignora con una risata la profezia secondo cui il suo scudiero sarebbe diventato re. Egg, d’altra parte, riconosce il potenziale di verità in queste parole.

La vecchia indovina nell’episodio 3 di A Knight of the Seven Kingdoms inizialmente dice a Dunk che sarebbe stato più ricco dei Lannister, il che suonava come il genere di cose che i venditori ambulanti direbbero per attrarre i clienti. Tuttavia, quando si rivolse a Egg, dice: “Sarai re e morirai in un fuoco ardente, e i vermi si nutriranno delle tue ceneri, e tutti coloro che ti conosceranno gioiranno della tua dipartita“.

Considerando ciò che sappiamo sui Targaryen de Il Trono di Spade, sembra proprio che Egg sarà un altro disastroso sovrano. Sappiamo che almeno due dei suoi discendenti, Aerys e Daenerys, perdono la testa, quindi non sarebbe una sorpresa. Tuttavia, data la dolcezza di Egg in A Knight of the Seven Kingdoms, sarebbe una delusione. Per fortuna, la tradizione di George R.R. Martin de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è lì per alleviare le nostre paure.

La profezia di Egg in A Knight of the Seven Kingdoms è molto fuorviante

La profezia di Egg nell’episodio 3 di A Knight of the Seven Kingdoms descrive esattamente la sua ascesa al trono e la sua morte. Pur essendo il quarto figlio di un quarto figlio, Egg diventa Re Aegon V Targaryen in seguito a una serie di tragiche disgrazie all’interno della famiglia. Il suo regno durò 26 anni fino alla sua morte, avvenuta durante un evento noto come la Tragedia di Sala dell’Estate, momento in cui coloro che lo conoscevano gioirono sinceramente della sua scomparsa.

La Tragedia di Sala dell’Estate fu il risultato dei tentativi di Egg di usare l’altofuoco per schiudere le uova di drago. L’evento avrebbe dovuto celebrare la nascita del suo pronipote, Rhaegar Targaryen.

Sebbene ciò implichi che Egg sia un re cattivo o tirannico, la profezia è volutamente fuorviante. Come sovrano, Aegon V diventa un paladino del popolino. I suoi anni come scudiero di Dunk gli hanno conferito una prospettiva unica rispetto agli altri Targaryen, e ha dato priorità al benessere della gente comune rispetto alla crescente ricchezza delle famiglie nobili di Westeros. Questo naturalmente significava che i nobili, inclusi molti dei parenti Targaryen di Egg, lo disprezzavano profondamente.

L’anziana donna ha aggiunto il piccolo dettaglio che coloro che “conoscono” Egg gioiranno della sua scomparsa. La gente comune ovviamente non conosce il re personalmente, quindi il loro lutto per la sua scomparsa non viene menzionato. Inoltre, molti dei cari di Egg, tra cui Dunk, perirono nell’incendio insieme al loro re, quindi non erano presenti in seguito per soccorrere coloro che gioirono per la sua morte.

Egg era un grande re, ma il suo regno ha portato a tutti i disastri de Il Trono di Spade

Re Aegon V Targaryen era essenzialmente ciò che tutti speravamo che Daenerys fosse ne Il Trono di Spade. Ha fatto del suo meglio per “spezzare la ruota”, dando priorità alle persone che avevano più bisogno di lui rispetto a coloro che si preoccupavano solo di ottenere più ricchezza e potere. Sfortunatamente, i suoi sforzi per riportare in vita i draghi hanno fatto sì che non ci fosse nessuno in grado di portare avanti la sua eredità. Infatti, tutto ciò che ha ottenuto è stato vanificato da suo nipote, Aerys II Targaryen, noto anche come il Re Folle.

Forse ricorderete che, ne Il Trono di Spade, il Maestro Aemon Targaryen, fratello maggiore di Egg, discusse con Jon Snow su cosa sarebbe potuto accadere se avesse infranto i suoi voti e fosse diventato re al posto del fratello minore. Il vecchio osservò che Aerys non sarebbe mai diventato il Re Folle, quindi la Ribellione di Robert non sarebbe mai avvenuta. Rhaegar non sarebbe caduto sul campo di battaglia e i suoi figli non sarebbero stati brutalmente assassinati. Poi c’è Daenerys, che non sarebbe mai cresciuta in esilio.

Aemon non visse abbastanza per vedere cosa divenne Daenerys ne Il Trono di Spade e non venne mai a conoscenza della vera origine di Jon. Tuttavia, sappiamo che questi eventi non sarebbero mai accaduti se Aegon non fosse mai salito al trono. Naturalmente, senza l’Egg di un A Knight of the Seven Kingdoms, non ci sarebbe stata alcuna storia, quindi è tutto come doveva essere.