Russell Crowe spiega cosa è andato storto con il film Robin Hood di Ridley Scott

Russell Crowe ha condiviso le sue riflessioni sul perché la sua collaborazione con Ridley Scott (ad oggi l’ultima dei due) nel 2010 abbia deluso il pubblico cinematografico. Dopo una serie di progetti all’inizio degli anni 2000, tra cui il successo Il gladiatore (2000), Crowe e Scott si sono riuniti per Robin Hood (2010), un altro film storico epico. Questo film, tuttavia, che racconta la storia delle origini del leggendario personaggio, non ha avuto successo né tra la critica né tra il pubblico.

Ora, in un nuovo post su X, Crowe ha fornito la sua versione del perché Robin Hood non abbia raggiunto gli stessi livelli di successo di film come Il gladiatore. Secondo la star, dalla versione distribuita nelle sale sono stati tagliati 17 minuti, con il risultato che il film ha perso gran parte della sua forza emotiva. “Il montaggio del regista è il film che tutti pensavamo di distribuire”, scrive Russell Crowe in risposta a un post di Cinema Tweets che celebra il film.

“Tuttavia, 17 minuti sono stati tagliati per la versione cinematografica. Un minuto è molto tempo sullo schermo. Immaginate uno dei vostri film preferiti con 17 minuti delle scene più emozionanti tagliate… guardate il montaggio del regista”. In una successiva risposta a un altro utente, Crowe conferma che un aspetto del film di Ridley Scott, ovvero l’idea che il nome Robin Hood sia tramandato di generazione in generazione come titolo, era in realtà una sua idea.

Egli menziona anche che il film era stato concepito come una storia delle origini “da raccontare in 3 parti”, suggerendo che lui e Scott potessero avere in programma diversi sequel. “Questa era l’idea”, dice Russell Crowe nella sua risposta. “[Una storia delle origini] Da raccontare in 3 parti. Quando ho iniziato ad approfondire RH, ho trovato la storia e le sue radici nella mitologia del Greene Man profondamente interessanti. La storia di Robin è durata centinaia di anni, come? È stata mia idea mostrare che Robin Hood era un titolo, tramandato, non un solo uomo”.

La versione director’s cut senza tagli di Robin Hood è oggi disponibile per l’acquisto in formato digitale presso i principali rivenditori, tra cui Apple TV e Amazon, ed è inclusa anche nelle copie fisiche contrassegnate. Con una durata di 156 minuti, la versione senza censura presenta scene di battaglia estese e un maggiore sviluppo del personaggio di Marion (Cate Blanchett). Forse questa versione avrebbe avuto un impatto migliore, incassando ben più dei 321 milioni (a fronte di un budget di 200) che il film distribuito ha raccolto.