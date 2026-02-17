HomeCinema News2026

Adria Arjona sarebbe la “prima scelta” di James Gunn per interpretare Wonder Woman

Di Gianmaria Cataldo

-

Adria Arjona 2024
Foto di Luigi De Pompeis - Cinefilos.it

Adria Arjona, protagonista di Andor e Hit Man, è da tempo una delle preferite dai fan per interpretare la nuova Wonder Woman della DCU, e sembra che James Gunn, co-CEO della DC Studios, sia dello stesso parere. Secondo DeuxMoi, Arjona è la “scelta numero uno” di Gunn per interpretare la prossima versione cinematografica di Diana nel film attualmente in fase di sviluppo scritto dalla sceneggiatrice di Supergirl, Ana Nogueira (per quanto ne sappiamo, non è stato ancora scelto alcun regista).

DeuxMoi è noto principalmente per condividere gossip sulle celebrità, ma l’account ha pubblicato alcune anticipazioni relative al cinema che in passato si sono rivelate accurate. Ha ad esempio menzionato per primo che Barry Keoghan era stato preso in considerazione per il ruolo di Joker in The Batman di Matt Reeves e che Lady Gaga era in lizza per Harley Quinn nel sequel di Joker, quindi potrebbe esserci del vero in questa notizia.

Per quanto riguarda Gunn, ecco cosa ha detto l’anno scorso riguardo alla possibilità di scritturare Adria Arjona per il ruolo di Diana. “Seguo Adria su Instagram, ma tutti hanno detto: ‘Lui l’ha seguita, quindi lei sarà Wonder Woman. A proposito, sarebbe una Wonder Woman fantastica’”. Gunn ha continuato: “Ha recitato in un film che ho girato sette anni fa. Siamo amici e ci conosciamo da allora. L’ho seguita allora, non l’ho seguita solo adesso”.

Naturalmente, anche se Gunn sta prendendo in considerazione Arjona per il ruolo di Wonder Woman, non c’è nulla che indichi che lei sia effettivamente in trattativa o che alla fine otterrà la parte, anche se l’attrice sembra interessata a vestire i panni dell’iconica eroina amazzone. Mentre firmava autografi alla premiere di Un film Minecraft a Città del Messico lo scorso anno, ad Arjona è stato  invece chiesto del “rumor” secondo cui lei potrebbe essere in lizza per interpretare Wonder Woman. L’attrice ha alzato le spalle, prima di indicare il suo telefono e chiedere ai fan di continuare a sostenere la cosa, confermando così il suo interesse per la parte.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

