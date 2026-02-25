Scream 7 incassa 60 milioni di dollari al day one, secondo miglior debutto per un franchise horror trentennale

Scream 7 di Paramount e Spyglass non ha intenzione di rallentare la sua corsa al botteghino, e l’ultimo capitolo del franchise trentennale è destinato a incassare oltre 60 milioni di dollari al debutto mondiale. Questo si classificherebbe come il secondo miglior debutto della serie dopo Scream VI del 2023, con Jenna Ortega e Melissa Barrera, che ha registrato il miglior debutto nazionale di sempre con 44,4 milioni di dollari e a livello globale con 66,4 milioni di dollari in 50 territori. Scream 7 è l’unico grande debutto in cartellone questo fine settimana, con 3.500 sale negli Stati Uniti/Canada e 52 mercati esteri.

I rivali si sono scatenati sul fatto che Scream 7 potesse superare le sue previsioni di 40 milioni di dollari negli Stati Uniti, ma le previsioni sono state incerte: molti davano un’apertura di 50 milioni di dollari per “Cime Tempestose”, e non è stato così, con un incasso di 37,5 milioni di dollari in 4 giorni.

La vendita di Scream 7 è che, dopo che Scream VI ha preso una rara deviazione per Manhattan, Sidney Prescott di Neve Campbell è tornata a Pine Grove, Indiana, dove Ghostface ha fatto il suo debutto. Sua figlia è l’obiettivo. Inoltre, lo sceneggiatore di Scream, Kevin Williamson, è finalmente alla regia del settimo capitolo, il che è un grosso problema per i fan. Williamson ha co-scritto la sceneggiatura con Guy Busick, sceneggiatore di Scream, Scream VI e Ready or Not.

Il costo netto di produzione di Scream 7, pari a 45 milioni di dollari, è stato cofinanziato da Paramount e Spyglass. I sei film di Scream hanno incassato 908,5 milioni di dollari, con l’originale Scream del 1996 come capitolo con il maggiore incasso, con 173 milioni di dollari (al netto di inflazione e oscillazioni valutarie).

Un evento speciale per i fan negli Stati Uniti e in Canada darà il via alle anteprime giovedì alle 18:00, seguito da anteprime più ampie alle 18:30. Scream 7 non è in 3D come il film precedente, ma sarà presentato per la prima volta negli auditorium Imax e ScreenX. È inoltre prenotato per D-Box e schermi premium di grande formato.

L’atteso debutto internazionale da 20 milioni di dollari sarà trainato da mercati importanti come Australia, Brasile, Francia, Germania, Italia, Messico, Spagna e Regno Unito. Sette mercati, tra cui la Corea, usciranno più tardi. I film di Scream hanno visto un bilancio negativo, non negativo, in Europa – Francia, Regno Unito e Germania sono stati i territori con i migliori incassi l’ultima volta – e nei territori latinoamericani, anche se questo fine settimana è segnato da un asterisco, e riguarda il Messico. L’ultimo film ha incassato 2,4 milioni di dollari al debutto e 5,3 milioni di dollari a sud del confine, al netto dell’inflazione. Tuttavia, c’è grande preoccupazione per un possibile rallentamento del cinema in Messico questo fine settimana, viste le caotiche conseguenze dell’omicidio del capo del cartello Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes e le rivolte tra gang che, a quanto pare, hanno incendiato autobus e attività commerciali, oltre agli scontri con le forze di sicurezza. La Francia beneficia di un rating di 12 invece di 16 per il film horror statunitense con classificazione R; quel paese è stato il paese con i maggiori incassi di Scream VI al di fuori del Nord America, con quasi 10 milioni di dollari.

Negli Stati Uniti è prevista un’affluenza da parte di un pubblico multiculturale e di uomini e donne di età compresa tra 17 e 34 anni. Scream VI ha registrato le migliori anteprime negli Stati Uniti/Canada del franchise con 5,7 milioni di dollari e un primo venerdì di 19,2 milioni di dollari. Il sabato ha tenuto un buon -20% rispetto a quella giornata di massa con 15,3 milioni di dollari, film horror noti per essere anticipati.