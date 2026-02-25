The Madison, il nuovo western “inaspettato” di Taylor Sheridan: ecco il trailer ufficiale e la data di uscita

Arriva il primo trailer ufficiale di The Madison, la nuova serie western firmata Taylor Sheridan. Il progetto, inizialmente considerato uno spinoff dell’universo Yellowstone, è stato poi chiarito come storia autonoma, pronta ad aprire un nuovo capitolo nel cosiddetto “Sheridanverse”.

La serie debutterà il 14 marzo su Paramount+.

Michelle Pfeiffer e Kurt Russell guidano una nuova famiglia nel Montana

Al centro della storia ci sono Stacy e Preston Clyburn, interpretati da Michelle Pfeiffer e Kurt Russell. La famiglia si trasferisce da New York nella valle del fiume Madison, nel sud-ovest del Montana, in seguito a una tragedia che segna profondamente le loro vite.

Il trailer – della durata di poco più di due minuti – mette in evidenza il tono emotivo della serie. Lontano dall’impostazione più politica e violenta di Yellowstone, The Madison sembra puntare maggiormente sul dolore, sulla ricostruzione familiare e sul senso di smarrimento di chi si trova improvvisamente fuori dal proprio ambiente.

La natura del Montana non è solo sfondo, ma elemento narrativo centrale: isolamento, silenzi, vastità e una nuova possibilità di rinascita.

Una serie più intima nel “Sheridanverse”

A differenza di altri progetti di Sheridan, come Yellowstone o i suoi spinoff, The Madison appare più intimo e familiare. Il trailer alterna momenti di malinconia – soprattutto legati al personaggio di Stacy – a scene più luminose, in cui le nuove generazioni trovano piccoli spazi di felicità.

La prima stagione dovrebbe essere composta da sei episodi, tutti diretti, prodotti e fotografati da Christina Alexandra Voros. Nonostante il numero contenuto di puntate, secondo le indiscrezioni sarebbero già stati completati episodi aggiuntivi, segnale che il progetto potrebbe avere un futuro oltre la prima stagione.

Un marzo intenso per Taylor Sheridan

L’arrivo di The Madison coinciderà con il debutto di Marshals, altro progetto legato all’universo western di Sheridan, anche se destinato a un canale diverso. Marzo si preannuncia quindi come un mese chiave per l’espansione del suo impero televisivo.

Se il trailer è indicativo del tono generale, The Madison potrebbe rappresentare una variazione più emotiva e meno muscolare del western contemporaneo firmato Sheridan. Un progetto che punta meno sulla faida e più sulla famiglia, senza però rinunciare al peso storico e culturale del paesaggio americano.