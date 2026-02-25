5 villain confermati in Spider-Noir, classificati per livello di minaccia

La serie live-action Spider-Noir si prepara a debuttare il 27 maggio su Prime Video e MGM+, portando sullo schermo una versione pulp e anni ’30 dell’universo Marvel. Ambientata nella New York della Grande Depressione, la serie vedrà Nicolas Cage nei panni di Spider-Man Noir, alle prese con criminalità organizzata, corruzione e supercriminali reinventati in chiave più realistica e oscura.

Dal teaser trailer emergono cinque antagonisti già confermati. Ecco la classifica, dal meno pericoloso al più minaccioso, in base al loro potenziale impatto nella serie.