HomePhotogallery5 villain confermati in Spider-Noir, classificati per livello di minaccia

5 villain confermati in Spider-Noir, classificati per livello di minaccia

Di Redazione

-

0
Spider-Noir
Cortesia Prime Video

La serie live-action Spider-Noir si prepara a debuttare il 27 maggio su Prime Video e MGM+, portando sullo schermo una versione pulp e anni ’30 dell’universo Marvel. Ambientata nella New York della Grande Depressione, la serie vedrà Nicolas Cage nei panni di Spider-Man Noir, alle prese con criminalità organizzata, corruzione e supercriminali reinventati in chiave più realistica e oscura.

Dal teaser trailer emergono cinque antagonisti già confermati. Ecco la classifica, dal meno pericoloso al più minaccioso, in base al loro potenziale impatto nella serie.

5
Cat Hardy

Cat Hardy – La femme fatale ambigua

Interpretata da Li Jun Li, Felicia “Cat” Hardy è descritta come una cantante di nightclub legata a una cospirazione criminale. Questa versione noir di Black Cat sembra più una figura ambigua che una vera villain: una femme fatale pronta a muoversi nella zona grigia della morale.

Potrebbe tradire, manipolare o giocare su più tavoli, ma difficilmente rappresenterà la minaccia principale per Spider-Noir. Il suo potere sta più nell’inganno che nella forza.

4
Sandman

Sandman – Il brutale esecutore

Il Flint Marko di questa serie, interpretato da Jack Huston, non sembra essere composto interamente di sabbia come nella versione classica. Piuttosto, appare come un bodyguard con pelle dura come il granito, più vicino alla versione “realistica” dei fumetti noir.

Un picchiatore spietato al servizio del crimine organizzato: meno spettacolare nei poteri, ma estremamente pericoloso sul piano fisico.

3
Molten Man

Molten Man – Il fuoco nel sottobosco criminale

Molten Man alza il livello della minaccia. Nel canone Marvel, Mark Raxton possiede un corpo metallico in grado di generare calore e fiamme. Anche se la versione anni ’30 potrebbe essere meno estrema, il teaser suggerisce capacità pirotecniche importanti.

In un’ambientazione urbana densa di infrastrutture e materiali infiammabili, un villain con poteri legati al fuoco può diventare devastante, soprattutto se coinvolto in una guerra tra gang.

2
Electro

Electro – Energia pura nel cuore della città

Electro sembra essere uno dei villain più fedeli alla controparte fumettistica. Nella versione noir dei comics era un ex paparazzo con equipaggiamento elettrico; il teaser però suggerisce poteri più classici, con capacità di generare elettricità dal proprio corpo.

In una New York anni ’30 in piena espansione elettrica, un personaggio del genere potrebbe paralizzare interi quartieri. La sua pericolosità non è solo fisica, ma sistemica.

1
silvermane

Silvermane – Il vero burattinaio

In cima alla classifica troviamo Silvermane, interpretato da Brendan Gleeson. Nei fumetti, Silvio Manfredi è uno dei più importanti boss della Maggia, spesso ritratto come un criminale ossessionato dal potere e dalla longevità.

Nella serie sarà un boss paranoico e ricchissimo, con risorse, uomini e connessioni. In un contesto noir, la corruzione diffusa e il controllo sistemico della città rappresentano una minaccia superiore a qualsiasi singolo superpotere. Silvermane sembra destinato a essere il centro della rete criminale che Spider-Noir dovrà smantellare.

In un universo più “grounded” rispetto ai blockbuster Marvel tradizionali, il vero pericolo potrebbe non essere il villain più potente, ma quello con il maggior controllo sulle strutture della città. Con debutto fissato al 27 maggio, Spider-Noir promette un mix di azione, atmosfere pulp e conflitti morali.

Articolo precedente
Backrooms: il trailer del nuovo film horror di A24
Articolo successivo
Lo spinoff di Tulsa King con Samuel L. Jackson cambia titolo e città: nasce Frisco King
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.

ALTRE STORIE

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved