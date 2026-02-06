HomeCinema News2026

Scream 7, featurette – dietro le quinte con il creatore Kevin Williamson

Di Chiara Guida

-

Neve Campbell in Scream 7

Entra nel dietro le quinte con il creatore di Scream 7, Kevin Williamson, mentre per la prima volta nella storia del franchise si siede sulla sedia del regista. Con interventi esclusivi delle star Neve Campbell e Isabel May. Dal 25 febbraio al cinema con Eagle Pictures.

La trama di Scream 7

Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l’orrore che pensava di aver lasciato alle spalle.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
