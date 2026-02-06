Masters of the Universe, il regista promette: “Conserveremo la stupidità intrinseca dei cartoni animati”

Il numero di questo mese della rivista Empire Magazine sarà dedicato al reboot di Masters of the Universe della Amazon MGM Studios, e oggi sono state rivelate due fantastiche nuove copertine, insieme ad alcune immagini e commenti del regista del film live-action. La prima (la si può vedere qui) mostra He-Man (Nicholas Galitzine), Teela (Camila Mendes), Man-At-Arms (Idris Elba) e Battle Cat in piedi fianco a fianco. Il Castello di Grayskull, dimora del malvagio Skeletor, incombe sullo sfondo ed è posto in primo piano sulla seconda copertina dell’artista Max Löffler (la si può vedere qui).

Questo fine settimana vedremo uno spot televisivo del Super Bowl dedicato a Masters of the Universe? Secondo quanto riportato dai media, Amazon è tra gli studi che non parteciperanno al Big Game, ma con il nuovo trailer di Project Hail Mary ora confermato per domenica, c’è la possibilità che vedremo qualcosa. Parlando con Empire, il regista Travis Knight ha detto: “C’è una stupidità intrinseca in questo, che noi riconosciamo e accettiamo. Penso che sia una virtù, in realtà. Ed è intessuta nella sceneggiatura per aiutare alcune di queste cose ad avere senso per un pubblico moderno. Ad esempio, perché quel personaggio dovrebbe avere quel nome stupido? Beh, nel corso del film vi mostriamo il perché“.

Alla domanda sul casting di He-Man, ha aggiunto: “Non stavo cercando un corpo. Stavo cercando un’anima. Avevo bisogno di qualcuno che avesse lo spirito di questo personaggio e che potesse essere divertente, affascinante, straziante e anche plausibilmente un grande eroe d’azione. Perché c’è una dualità: Adam rappresenta essenzialmente l’empatia, He-Man rappresenta la forza”.

Il cast completo di Masters of the Universe

La versione live-action della classica serie animata vedrà protagonista Nicholas Galitzine, ma anche la partecipazione di Morena Baccarin nel ruolo della Strega, e di James Purefoy e Charlotte Riley nei ruoli dei genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena, insieme ad Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba (Thor, Luther) in quello di Man-At-Arms, Camila Mendes in quelli di Teela, e Jared Leto (Morbius, Blade Runner 2049) in quello di Skeletor stesso. Nel frattempo, Sam C. Wilson (House of the Dragon) interpreterà Trap Jaw, con Kojo Attah (The Beekeeper) nei panni di Tri-Klops e Jon Xue Zhang (Eternals) nei panni di Ram-Man.

Diretto dal regista di Bumblebee, Travis Knight, Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.