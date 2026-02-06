Scream 7: le prime stime indicano uno dei migliori debutti della saga

Scream 7 è pronto a battere un importante record al botteghino. Le prime proiezioni al botteghino indicano che supererà un importante record per la serie horror nei suoi 30 anni di storia. I film di Scream hanno continuato con la stessa continuità dal primo film uscito nel 1996. Il settimo capitolo vede il ritorno di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, la cui famiglia è presa di mira da un nuovo arrivato che ha raccolto il testimone di Ghostface.

Secondo Deadline, Scream 7 dovrebbe incassare circa 30 milioni di dollari nel weekend di apertura negli Stati Uniti. Questo lo renderebbe il secondo miglior risultato di apertura nella storia della serie, subito dopo Scream VI, che ha incassato 44,4 milioni di dollari nel suo primo weekend. Questo risultato negli Stati Uniti significa che il film avrà probabilmente un successo simile a quello dei sequel più recenti.

La trama di Scream 7

La storia di Scream 7 segue Sidney nella piccola città di Pine Grove, nell’Indiana, dove si è costruita una nuova vita insieme alla figlia Tatum (Isabel May). Mentre cerca di vivere una vita tranquilla, un nuovo Ghostface inizia a prendere di mira lei e tutti quelli che la circondano, dando vita a un nuovo conflitto sanguinoso e terrificante.

Il film incentrato su Sidney segue due episodi che hanno visto protagonisti un nuovo gruppo di personaggi. Tuttavia, Scream VI ha segnato la fine della trama, con Melissa Barrera, che interpretava Sam, licenziata dal film per i suoi commenti filopalestinesi sul conflitto di Gaza. Jenna Ortega ha poi abbandonato il progetto per problemi di calendario.

Scream 7 vedrà anche un nuovo regista rispetto ai due precedenti capitoli della serie, il creatore Kevin Williamson, che ha scritto i primi quattro film. Ha co-sceneggiato l’ultimo capitolo con Guy Busick, autore del quinto e sesto film della serie. Sulla base del trailer, il film promette alcune delle migliori uccisioni di Scream, insieme a una storia straziante sulla famiglia.

I dati riportati sul box office nazionale indicano che il film sarà un grande successo per la serie. Anche se il budget non è ancora stato rivelato, i film più costosi della serie sono stati Scream 3 e Scream 4, entrambi con un budget di 40 milioni di dollari. A seconda della spesa per Scream 7, le proiezioni nazionali potrebbero coprire la maggior parte dei costi.

Non è chiaro come si comporterà Scream 7 nella sua distribuzione nelle sale. Tuttavia, con il ritorno di Sidney sotto i riflettori e la sceneggiatura del creatore della serie, sembra che il film abbia l’opportunità di brillare al botteghino. Con i biglietti in vendita dalla prossima settimana, è solo questione di tempo prima che queste previsioni si concretizzino.