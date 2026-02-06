Young Sherlock: il primo trailer della serie di Guy Ritchie

Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale e il nuovo poster di Young Sherlock, la serie con protagonista Hero Fiennes Tiffin (After) nei panni di Sherlock Holmes. Realizzata dal visionario regista ed executive producer Guy Ritchie, Young Sherlock è un giallo irriverente e ricco di azione che segue le prime leggendarie avventure dell’iconico detective. Tutti gli 8 episodi della serie debutteranno il 4 marzo 2026 in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Quando un carismatico Sherlock Holmes, giovane e ribelle, incontra nientemeno che James Moriarty, viene trascinato in un’indagine per omicidio che mette a rischio la sua libertà. Il primo caso in assoluto di Sherlock svela una cospirazione che attraversa il globo, e culmina in uno scontro esplosivo che cambierà per sempre il corso della sua vita. Ambientata in una vibrante Inghilterra vittoriana e con avventure oltre confine, la serie svela le prime gesta dell’adolescente anarchico destinato a diventare il più celebre residente di Baker Street.

Il cast di Young Sherlock, già annunciato, include Dónal Finn (La Ruota del Tempo), Zine Tseng (Il problema dei 3 corpi), Joseph Fiennes (Il racconto dell’ancella), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Condor) e Colin Firth (Il discorso del re). Guy Ritchie è regista dei primi due episodi ed executive producer. La serie è scritta da Matthew Parkhill, che figura anche come executive producer insieme a Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson e ai co-executive producer Harriet Creelman e Steve Thompson. Motive Pictures ha guidato la produzione fisica di Young Sherlock.