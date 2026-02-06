HomeCinema News2026

La storia di Fratelli demolitori 2 con Jason Momoa e Dave Bautista risolverà “molte questioni lasciate in sospeso”

Di Gianmaria Cataldo

Fratelli Demolitori
Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista) in FRATELLI DEMOLITORI - Photo Credit: Courtesy of Prime Video

Diversi filoni narrativi possono essere ripresi dopo la fine del nuovo e tumultuoso film d’azione di successo di Prime VideoFratelli demolitori (leggi qui la recensione). Il film ha debuttato il 28 gennaio, con Jason Momoa e Dave Bautista nei panni di due fratellastri separati che vengono riuniti dalla morte sospetta del padre, e ha immediatamente riscosso un enorme successo in streaming. Il film è al primo posto su Prime Video dal 5 febbraio e, con un ammirevole punteggio del 77% su Rotten Tomatoes, molti si chiedono se ci sarà un sequel di Fratelli demolitori e quale potrebbe essere la trama.

La scorsa settimana, lo sceneggiatore Jonathan Tropper ha fornito un aggiornamento su un possibile sequel, dicendo in generale che vogliono realizzare un altro film e hanno “un’idea piuttosto chiara”, ma che potrebbero dover aspettare che Bautista si liberi. Ora, in un’intervista con Variety, il regista Ángel Manuel Soto ha anticipato quali potrebbero essere le trame più specifiche di Fratelli demolitori 2.

Abbiamo lasciato molti momenti in sospeso di proposito, in modo da poterli risolvere con un sequel. Tutti vogliono che questo accada“, ha detto Soto. Ad esempio, un momento di risoluzione potrebbe non esserlo affatto. ”È un momento bellissimo sulla spiaggia in cui bruciano il foglio perché è come se stessero lasciando andare il passato, ma è impossibile che Jonny [Momoa] lasci libero l’assassino di sua madre. Penso che abbia memorizzato il nome“.

Jonny e James (Bautista) hanno anche ucciso Nakamura (Miyavi), un membro di una importante famiglia mafiosa giapponese, cosa che secondo Soto avrà delle conseguenze. “Non è il boss”, dice Soto. “È il figlio del boss. Probabilmente ha mandato la pecora nera della sua famiglia alle Hawaii per occuparsi di alcune faccende, perché è un tipo problematico. Ma, amico, se uccidi il figlio del boss, non credo che le cose ti andranno bene“.

Entrambi i punti sono solide premesse per la trama del sequel. Il cast di Fratelli demolitori include anche Temuera Morrison, Claes Bang, Jacob Batalon, Roimata Fox, Frankie Adams, Stephen Root e Morena Baccarin. Per quanto riguarda i progetti che potrebbero dover girare o promuovere prima di realizzare un sequel, Momoa è confermato per Dune – Part Tre, Fast & Furious 11 e Minecraft 2, mentre Bautista ha fissato Road House 2 e il reboot di Highlander.

Mentre Fratelli demolitori si consolida come uno dei migliori film originali di Prime Video, le due iconiche star offriranno nuovi contenuti e il regista e lo sceneggiatore continueranno a lavorare al sequel. Potrebbe volerci un po’ di tempo prima che gli impegni lo consentano, ma il sequel sarà probabilmente un altro successo con gli stessi protagonisti e una trama avvincente.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

