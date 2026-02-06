James Marsden promette un grande momento per i fan di Ciclope in Avengers: Doomsday

La Marvel ha pubblicato diversi teaser di Avengers: Doomsday per alimentare l’entusiasmo dei fan. Il prossimo gala dei supereroi è particolarmente ambizioso, dato che riunisce in un unico film tutti gli Avengers originali, gli eroi introdotti dopo Endgame e il cast originale degli X-Men. Joe e Anthony Russo, responsabili della trilogia di Captain America e di Avengers: Infinity War e Endgame, sono alla guida del prossimo film con Robert Downey Jr.. Tra tutti i teaser e gli indizi, secondo i Russo, il trailer più intrigante è stato quello con gli X-Men.

Mostra il Professor X (Patrick Stewart) e Magneto (Ian McKellen) all’indomani di una battaglia persa, mentre vediamo Ciclope, interpretato da James Marsden, togliersi gli occhiali per concludere il combattimento. Dato che Ciclope è stato tradizionalmente il leader degli X-Men ed è stato messo da parte nel franchise, il teaser sembrava promettente per i fan di lunga data del film e del personaggio. I fan sono ansiosi di vedere la giusta rappresentazione cinematografica di Ciclope, e il film potrebbe proprio darci questo. In una nuova conversazione con Entertainment Tonight, Marsden rivela infatti che la Marvel sta facendo del suo meglio per dare ai fan ciò che vogliono.

Marsden, come noto, è apparso in X-Men, X-Men 2 e X-Men – Conflitto finale e sta ora tornando al ruolo dopo due decenni. Parlando delle aspettative dei fan di vedere Ciclope in tutto il suo splendore, Marsden ha detto: “Sì, certo”, aggiungendo rapidamente: “Sono stato anche addestrato a non parlare di questo particolare progetto”. L’attore allude alla rigida politica che circonda i progetti segreti della Marvel, come Doomsday. Ciononostante, ha assicurato che ci si può aspettare di rimanere a bocca aperta quando il film uscirà. Aggiungendo: “Certo che potete contare sul fatto di rimanere a bocca aperta e vedere tante cose nuove. I fratelli Russo continuano ad alzare la posta in gioco. E la Marvel dà a tutti ciò che vogliono”.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).