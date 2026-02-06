Laurence Fishburne entra nel cast del reboot di L’esorcista di Mike Flanagan

Laurence Fishburne si unisce al reboot de “L’esorcista” di Mike Flanagan. Candidato all’Oscar e vincitore di Emmy e Tony Award, Fisburne – come riportato da Variety – si unisce così al cast già annunciato, guidato da Scarlett Johansson, Jacobi Jupe, Diane Lane e Chiwetel Ejiofor. Sebbene il ruolo di Fishburne sia ancora segreto, Variety ha precedentemente riportato che il film racconterà una storia completamente nuova e non sarà il sequel di “L’esorcista – Il credente” del 2023. Il progetto sarà girato a New York City e uscirà nelle sale nel marzo 2027 con la Universal Pictures.

Laurence Fishburne è conosciuto per il suo iconico personaggio Morpheus nella serie “Matrix”. Artista poliedrico con oltre cinquant’anni di carriera nel mondo dello spettacolo, ha debuttato al cinema all’età di 15 anni in “Apocalypse Now”. Ha vinto un Tony Award per “Two Trains Running” di August Wilson, diversi Emmy (tra cui quello per “#FreeRayshawn”), una nomination all’Oscar per “Tina – What’s Love Got to Do with It” e sette NAACP Image Awards. La sua filmografia include “Boyz n the Hood”, “Il colore viola”, “Mystic River”, “Deep Cover” e la saga di “John Wick”.

Cosa sappiamo sul nuovo Esorcista e perché Flanagan ha accettato la sfida

Il film nasce dalla collaborazione tra Universal e Blumhouse-Atomic Monster, la joint venture fondata da Jason Blum e James Wan, segnando il quarto progetto condiviso tra Flanagan e Blumhouse dopo Oculus, Hush e Ouija: Origin of Evil.

Particolarmente significativa è la decisione di Flanagan di tornare su un grande franchise, dopo aver più volte dichiarato di evitare sequel e remake. Il regista ha spiegato che l’unica condizione per accettare un progetto di questo tipo è poter raccontare qualcosa di realmente inedito. Nel caso de L’Esorcista, Flanagan ha ammesso di aver atteso a lungo l’occasione giusta per espandere l’universo del film originale del 1973, diretto da William Friedkin.

Il nuovo capitolo sarà ambientato nello stesso mondo del classico con Ellen Burstyn e Linda Blair, ma non sarà un sequel diretto di L’esorcista – Il credente (2023). Universal, che nel 2021 ha investito circa 400 milioni di dollari per acquisire i diritti del franchise, punta così a rilanciare la saga con un approccio più autoriale e meno seriale.

Con l’uscita fissata al 2027, il reboot di Flanagan si prepara a essere uno degli eventi horror più attesi della prossima decade.